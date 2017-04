Começa neste final de semana Copa Distrital de Caratinga

CARATINGA – Tem início no próximo domingo (30) a Copa Distrital 2017. Nesta edição, a competição conta com a participação de 16 clubes, com equipes nas categorias Aspirante e Titular. Na primeira fase da competição, as equipes foram divididas em quatro grupos com quatro equipes e os jogos serão realizados aos domingos nos distritos de Caratinga.

As partidas da categoria “Aspirante” serão realizadas às 13h e as de categoria Titular às 15h. Nas fases seguintes as partidas são realizadas na sede do Município. A Copa Distrital de Caratinga terá duração de três meses com previsão de encerramento para o mês de junho. As equipes campeãs e vice-campeãs receberão troféus, medalhas e premiação em dinheiro.

Segundo Alrimar Moreira, dirigente do Palmeiras de Santa Efigênia, “participar da Copa Distrital é de suma importância e relevância para o clube. Em 2016 conseguimos conquistar o título na categoria Aspirante e a meta para 2017 é chegar nas finais das duas categorias”.

O superintendente Municipal de Cultura e Esportes, Clayton da Rocha, ressalta a importância da competição para os clubes e população dos distritos. “A Copa Distrital é um dos eventos de futebol de campo mais tradicionais da nossa região e uma oportunidade de lazer para os moradores e atletas amadores, e muitos têm o futebol como paixão e meio de confraternização entre os diversos distritos de Caratinga. Espero que a competição aconteça com tranquilidade e agradeço os clubes pela participação, e desejo boa sorte à todos”.