Lions Itaúna comemora 42 anos de serviços prestados à comunidade de Caratinga

Na ocasião, dois companheiros foram homenageados com medalhas de 25 e 50 anos de participação no clube

CARATINGA – O Lions Clube Caratinga Itaúna foi fundado em 1975, e desde então, vem desempenhando sua função essencial de prestar serviços à comunidade e realizar campanhas junto a parceiros e entidades em prol do bem comum. Os 42 anos de atuação foram comemorados com um evento e, além disso, dois membros receberam homenagens: professor Eugênio Maria Gomes – colunista do DIÁRIO DE CARATINGA- recebeu o chevron de 25 anos e o médico ortopedista Hugo Alves Vieira o de 50 anos.

O chevron é oferecido aos membros após dez anos de afiliação contínua no Lions Clube, e a cada cinco anos ele é renovado. O prêmio é uma forma de reconhecimento e agradecimento entre os sócios pelos anos que dedicam ao serviço, e para incentivar que continuem fazendo a diferença junto às suas comunidades locais e no mundo todo.

“Este ano completo 25 anos como membro do Lions e 17 como funcionário da Funec. E eu levo muito do Lions para a Funec, trago muito da Funec para o Lions Clube Caratinga Itaúna, haja vista que as duas instituições prestam serviços sociais relevantes à comunidade, além do que as duas instituições são parceiras em projetos importantes. Com certeza o lema internacional do Lions, “Nós servimos”, acaba interferindo nas nossas ações ao longo da vida. Eu me sinto uma pessoa a serviço, tanto através do Lions quanto através da Fundação Educacional de Caratinga”, comentou Eugênio Maria Gomes.

O médico Hugo Alves Vieira, também homenageado, compartilha do mesmo sentimento: “Sem dúvida alguma é uma coisa que a gente tem no coração, que é servir, servir a alguém. E isso já vem desde alguns anos, até dentro da minha própria profissão. Prestar serviços à comunidade é a coisa melhor que existe, é aquilo que a gente chama de solidariedade”.

O presidente do Lions Itaúna, Celestino Januário Bacelar disse que o clube está presente em mais de 210 países, e busca, além da amizade e do companheirismo, prestar serviços a pessoas, entidades, e associações que necessitam.

O advogado Geraldo Lins de Sales foi convidado no evento e ressaltou a participação dos homenageados na comunidade: “São duas pessoas fenomenais que fizeram e fazem muito pela cidade. Os dois são baluartes da nossa sociedade”.

“O Lions hoje está em festa porque é muito gratificante ver e ter o exemplo das pessoas que fazem parte do Lions há 50, 25 anos, porque isso demonstra como é importante servir. O servir é uma coisa que nos enche de prazer, nos enche de alegria. É tão bom quando você pode usufruir das coisas que Deus te dá, mas que você também tem condições de ajudar”, finalizou Célia Bonfim, membro do Lions Clube Itaúna.