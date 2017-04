Escola Princesa Isabel comemora o mês do livro

CARATINGA – O mês do livro foi festejado na última segunda-feira (24) pela Escola Estadual Princesa Isabel. O evento, promovido pela professora em uso da biblioteca Marli Moutin e pela especialista educacional Andrea Xavier, com o apoio da equipe gestora da escola, contou com um momento de apresentação artística dos alunos do 2º ano D, preparado pela professora Solange Neves e com um bate-papo com os professores e escritores Walber Souza e Noé Neto.

Os escritores, que falaram aos alunos a importância de ler e escrever, apresentaram seus livros e artigos publicados. Ambos contaram sua trajetória no mundo das letras, as dificuldades e recompensas de ser escritor. Durante esse momento, Walber e Noé destacaram a importância de serem colunistas do Diário de Caratinga, colocando o jornal como principal veículo de difusão de seus artigos.

A diretora Elaine Lucas, destacou a parceria dos escritores com a escola e ressaltou com os estudantes a importância do livro como instrumento que empodera os jovens no conhecimento de mundo, nas lutas sociais e no desenvolvimento do pensamento reflexivo.

Ao final, como parte do projeto Livro na Escola, desenvolvido pelo professor Walber, foram sorteados dezenas de livros aos alunos presentes, buscando com essa ação, incentivar a leitura entre o público jovem.

Um momento de descontração, rico em aprendizagem, que movimentou a escola e mostrou o real sentido da educação para a vida: desenvolver o senso crítico e a capacidade argumentativa dos alunos.