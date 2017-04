Palestras especiais e homenagens movimentam o UNEC nas comemorações do Dia do Profissional da Contabilidade

Evento contou com a participação de palestrantes da Universidade Federal de Uberlândia

CARATINGA – No dia 25 de abril é comemorado o dia do profissional da contabilidade. Como forma de celebrar a data o UNEC, Centro Universitário de Caratinga, através do seu curso de Ciências Contábeis, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga, realizou na noite de segunda-feira (24), uma programação de homenagens, com a realização de palestras especiais, evolvendo alunos, professores, a coordenação do curso e a direção da instituição.

Duas palestras foram promovidas no intuito de repassar aos estudantes informações importantes sobre os mecanismos utilizados para a aferição do desempenho acadêmico, os chamados fatores ‘determinantes’; e sobre a atuação no mercado profissional. Professores e pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia marcaram presença.

Gilberto Miranda, professor da UFU, ressaltou a importância do uso dos mecanismos como forma de aferir uma série de questões voltadas para o ensino. “Os ‘determinantes’ são válidos para uma avaliação, um teste específico, e para avaliações externas, como o ‘exame de suficiência’, no caso do curso de Ciências Contábeis. Através de tais variáveis conseguimos, com dados estatísticos, mapear diversas situações relacionadas ao aluno, ao professor e a própria instituição.”

Segundo a professora Edvalda Leal, também da Universidade Federal de Uberlândia, o estudo vendo sendo feito há nove anos. “Estamos pesquisando sobre o tema já há muito tempo. A ideia é trazer, dentro das variáveis institucionais para alunos e professores, informações sobre o que pode melhorar para eles no desempenho acadêmico. O aluno estará num ambiente de trabalho, e precisa ter um bom desempenho na sua atuação como profissional.”

O evento também contou com a presença de Antônio Baião de Amorim, membro do Conselho Regional de Contabilidade, que ministrou a palestra: “Profissão Contábil: cenário atual”.

Aproveitando o ensejo, foram feitas homenagens aos alunos egressos do curso de Ciências Contábeis, que se formaram nos anos de 2015 e 2016, e que participaram do ENADE, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, obtendo nota 04, numa escala que vai até 05.

É o caso da aluna Carla Freitas. Formada em 2015 no curso de Ciências Contábeis, ela elencou os fatores que levaram ao bom desempenho no ENADE. “Foi o bom treinamento dos professores. Fomos muito bem preparados nos últimos períodos, quando estudamos, e fizemos as provas avaliativas. Isso nos ajudou e muito a ter uma boa nota no ENADE. É bom para gente, para a instituição e dá mais credibilidade para a nossa formação. O UNEC nos proporcionou ter um curso superior e isso vai ajudar e muito no meu futuro.”

Para Reginaldo Leite, aluno egresso do curso de 2015, voltar à instituição por tal causa é motivo de felicidade. “Volto feliz! Foram 04 anos de muita luta! O UNEC sempre nos apoiou e muito. Os professores procuraram passar o máximo de conhecimento. Isso interferiu no resultado. Estipulamos a meta e a sala inteira se dedicou. É muito agradável saber que a instituição possui essa média. Quem sabe a gente até não faz outro curso?”

Na ocasião também foram entregues certificados aos estudantes aprovados no ‘exame de suficiência’, que consiste na habitação para desenvolver a atividade profissional após a formatura.

Para o aluno Marcos Henrique, do 5º período de Ciências Contábeis, na hora de escolher um caminho a seguir, é preciso olhar o coração. “Ao escolher o curso a gente precisa fazer o que mais gosta. Buscar algo que a gente queira, aquilo que tenha mais facilidade, que nos cative e nos capacite para ser um bom profissional. Tem mercado para todas as coisas, para todas as profissões. Mas a partir do momento que nós dedicamos aquilo que gostamos, a probabilidade de que dê certo é muito maior.” Disse em tom de euforia por poder ver de perto a programação festiva da noite, e com isso ter o curso ainda mais valorizado.

José Vítor Amaral Neto é coordenador do curso de Ciências Contábeis e acredita que o evento atingiu o objetivo. “Temos alunos tanto do primeiro período, quanto do ‘meio do curso’. Por isso, é uma forma de fazer com que eles fiquem atentos para os detalhes em relação à graduação.”

O reitor do Centro Universitário de Caratinga, professor Antônio Fonseca da Silva, se mostrou entusiasmado com a iniciativa e acredita que ela só trará benefícios. “Isso vai ajudar os alunos a repensar um pouco sobre a importância deles e da Contabilidade. Com muita honra eu também já fiz o curso, mas era uma realidade diferente. Éramos guarda-livros. Hoje é uma pessoa que pensa, que analisa, que ajuda a empresa. Ficamos felizes em poder oferecer aos alunos um momento de meditação e busca de conhecimento”.