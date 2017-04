‘De volta aos anos 80’ com solidariedade

Núcleo do Câncer promove mais um evento em prol da instituição

CARATINGA– O Núcleo do Câncer de Caratinga promove amanhã, mais um evento beneficente. O ‘De volta aos anos 80’ acontecerá às 21h, no América Futebol Clube, tendo como atração Nathan Viera e Banda, além de outros cantores convidados. O ingresso tem o valor de R$ 30.

De acordo com a assistente social da entidade, Ana Selma, o evento é mais uma iniciativa para angariar fundos ao Núcleo. “Mais um evento que o Núcleo do Câncer está proporcionando para os caratinguenses e de contrapartida será uma ajuda da comunidade, investida aos nossos usuários do Núcleo. Será uma boa música com a participação do Nathan Vieira e seu trio, que abrilhantará este evento. Também não podemos esquecer que o padre Gleidson estará conosco neste evento, também o Ercy, ex-vocalista da Banda Mil, muito conhecido aqui da cidade e tem certeza que todos vão sair satisfeitos dali. A comida de boteco é liberada, temos alguns caldinhos também, mas a bebida é a parte”.

Ana Selma ainda ressalta que o trabalho do Núcleo é transparente e o cidadão pode ter acesso à prestação de contas da instituição. “Sem esses eventos seria impossível a manutenção do Núcleo do Câncer. Convidamos mais uma vez a toda a microrregião, que não só atendemos Caratinga, que todos sejam doadores, participantes e colaboradores. Para você pode ser insignificante, mas para nós vai acrescentar e muito. Lembrando que fica disponível no Núcleo do Câncer todo o relatório de como foi empregado o seu dinheiro.

Os ingressos estão disponíveis na sede do Núcleo do Câncer, que fica na Travessa João Coutinho, nº 22, centro de Caratinga – na sorveteria Boca Fresca e na loja Sinequanon.