GREVE GERAL: Veja categorias que pretendem parar amanhã em Caratinga

DA REDAÇÃO- A Central Única dos Trabalhadores (CUT) convocou toda a classe trabalhadora para uma paralisação geral amanhã. Os principais motivos são a “terceirização sem limites”, que já foi aprovada na Câmara Federal no dia 22 de março; as reformas trabalhistas e a reforma da previdência.

Em Caratinga, o ato está marcado para acontecer na Praça Getúlio Vargas, com concentração às 9h e passeata ao meio-dia. Ainda não se sabe a dimensão de profissionais que irão participar, mas, como trabalhadores da saúde e professores, por exemplo, são esperados; alguns postos de saúde podem funcionar em escala mínima além da suspensão de aulas nas escolas.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caratinga (Sindserc), filiado à CUT, já comunicou à administração municipal através de ofício sobre a adesão dos servidores públicos ao movimento. No documento, o Sindserc ressaltou que “esse manifesto é de origem nacional, não sendo ofensivo à Prefeitura Municipal de Caratinga”.

Os servidores da rede municipal foram convidados a participar do ato. Mas, foi destacado no documento assinado pela presidente, Bruna Ribeiro da Silva, que o servidor tem o direito de aderir ou não a paralisação. “A falta ao trabalho no dia 28 de abril não caracteriza falta comum e sim falta-greve, o que acarreta em reposição do dia do manifesto, combinado previamente com a chefia imediata”.

O evento ainda conta com apoio do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos do Estado de Minas Gerais (Sindágua-MG), cujo vice-presidente é Ronevon Huebra da Silva, do escritório local de Caratinga. Como de costume, também é esperada a participação de parte dos trabalhadores da Copasa, mas, sem prejuízo do abastecimento de água. O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas Gerais (Sindieletro) também confirmou sua participação e deve ter alguns representantes que atuam na Cemig.

Assim como nos demais movimentos contra reforma da previdência, as escolas estaduais de Caratinga não devem ter aulas amanhã. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG) convoca a categoria e espera adesão recorde. O anúncio é de greve geral.

Já em relação aos bancos, de acordo com o presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Caratinga, Evandelci Rodrigues de Almeida, não haverá paralisação, portanto, funcionarão normalmente.