Vazamento de gás provoca explosão no Esplanada e deixa uma pessoa ferida

CARATINGA – Na noite desta terça-feira (25), os bombeiros militares foram acionados devido a uma ocorrência na Rua Manoel Gonçalves de Castro, no Bairro Esplanada. O vazamento de gás provocou explosão e um idoso ficou ferido.

Sargento BM Prates disse que quando os bombeiros chegaram ao local, depararam com uma parede desabada em virtude da explosão e ao lado, uma vítima, Joaquim José de Barros, 79 anos, que estava trêmula. “Este senhor nos contou que ao fazer o uso do fogão, acendeu a trempe e houve a explosão, sendo arremessado para fora de casa, causando lesões nas pernas”.

Joaquim José teve 77% do corpo queimado e foi imediatamente levado ao Centro de Assistência à Saúde do UNEC (CASU). As queimaduras são de primeiro e segundo graus.

Os bombeiros isolaram o local, pois o restante da casa ameaçava desabar. Os moradores vizinhos foram orientados a não voltarem às suas casas na noite de terça-feira e os bombeiros avisaram a Defesa Civil sobre o fato.

As causas do acidente estão sendo investigadas.