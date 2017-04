Bandidos roubam malote com mais 9 mil reais

CARATINGA – Bandidos roubaram na tarde desta terça-feira (25) um malote contendo R$ 9.450,00. O crime aconteceu Córrego São Silvestre, zona rural de Caratinga.

De acordo com a vítima, 51 anos, há vários anos busca dinheiro em um banco de Caratinga para fazer pagamento aos produtores de leite do Córrego do Buracão, zona rural de Bom Jesus do Galho. Ela disse que por volta das 13h veio à Caratinga em sua motocicleta, foi ao banco e pegou R$ 10.150,00. Ao retornar, nas proximidades do trevo da Nutrícia, percebeu que estava sendo seguido pelos ocupantes de uma motocicleta Honda Titan. A vítima relatou que ao perceber que poderia acontecer algo errado, foi interceptado pelos ocupantes da Honda Titan.

De acordo com a vítima, um dos ocupantes, que é moreno escuro, magro e vestia jaqueta preta e usava capacete preto, mostrou a arma e anunciou o assalto, pegando R$ 9.450,00 que estavam no malote.

A vítima acrescentou que saiu correndo por um barranco e escutou alguns tiros desferidos pelo assaltante.

A Polícia Militar fez rastreamento, mas os autores não tinham sido detidos até o final dessa edição.