Habitação rural pode virar realidade

Prefeitura de Caratinga aguarda liberação de R$ 786.600 para construção de 23 casas populares. Projeto junto à Caixa Econômica Federal faz parte do Programa Nacional de Habitação Rural e estava paralisado desde 2013

CARATINGA- Em 2014, a Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, assinou contrato com a Caixa Econômica Federal para construção de 23 casas pelo Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Os produtores rurais vieram dos distritos de Sapucaia, Santo Antônio do Manhuaçu, Santa Efigênia, Dom Modesto, Santa Luzia e Dom Lara.

No entanto, como o recurso do Governo Federal não foi liberado o projeto precisou ficar na gaveta. Mas, a Secretaria de Agricultura de Caratinga espera que esse quadro se reverta em breve. Uma equipe esteve na manhã de ontem, reunida com a gerência regional da Caixa, em Governador Valadares, para atualizar a documentação necessária a liberação do projeto. Participaram Sthefany Cristine da Silva Campos, técnica agrícola e diretora de Agricultura, e Valquíria Lemos, que é técnica agrícola, representando a Secretaria de Agricultura, que montaram o projeto; representantes do Departamento de Habitação, da Secretaria de Defesa Social; assistentes sociais, o prefeito Welington Moreira (DEM) e o gerente da Caixa de Caratinga. No encontro, também foi discutido o projeto de habitação urbana.

Sthefany ressalta que a reunião foi bastante positiva e que os trabalhadores rurais podem voltar ao sonho da casa própria. “Esse programa está desde 2013 na Prefeitura. Cadastramos 23 projetos na Caixa para pleitear o recurso, porém, teve aquela paralisação de recursos federais. Então, assim que a gente protocolou a documentação em 2013, o projeto ficou agarrado na Caixa, aprovado, mas não tinha recurso federal pra começar a construção das casas. Agora, o governo liberou uma faixa de dinheiro para esses projetos. Como mudou prefeito, a Caixa pediu que a gente renovasse a documentação porque o projeto vai ser novamente avaliado, para sair o recurso. E tem grandes possibilidades de já liberar bem próximo para a construção”.

À época foi aberta inscrição para o trabalhador rural interessado, que obedecesse ao critério de renda bruta anual comprovada de até R$ 17.000. Inicialmente, somente 23 casas estão cadastradas para liberação. Mas, de acordo com Valquíria, muitas pessoas pleitearam o benefício. “A gente está bem otimista, acredita que agora possa liberar. O projeto estava aprovado, eles vão só reavaliar. São vários locais da zona rural do nosso município que estão cadastradas para pleitearem essas casas”.

Sthefany ressalta que há possibilidade de que outras casas sejam liberadas, posteriormente. “Na Secretaria temos um número maior de pessoas esperando, porém, a gente tem que aguardar que o Governo Federal faça maiores liberações de dinheiro para a gente conseguir protocolar mais documentos. Por isso, agora, só vão sair 23”.

É esperada a liberação de R$ 34.200 por unidade, ou seja, R$ 786.600. Cada casa possui dois dormitórios, uma sala, uma cozinha, um banheiro, uma varanda e área de serviço, totalizando uma área de 53,71 metros quadrados e a área útil de 47,4 metros quadrados.

Com a documentação entregue, a Prefeitura de Caratinga aguarda retorno da Caixa, que deve acontecer até ao longo do mês de maio. “Eles nos falaram que estão tentando analisar essa documentação até o dia 30 de abril e esperam que até o começo do mês que vem, dia 5, darão um retorno pra gente, se precisam de alguma outra documentação ou se, possivelmente, está aprovado; que dia que vai marcar para assinar contrato e já começar a liberar recurso. Estamos aguardando esse prazo, pois são várias prefeituras da região que a Caixa de Valadares atende”, finaliza Sthefany.