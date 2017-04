Governo publica resultado do Edital de Patrocínio de 2017

Municípios e entidade da região estão entre os contemplados

DA REDAÇÃO – O Governo de Minas Gerais divulgou, ontem, o resultado do Edital 01/2017 de Chamamento Público para Concessão de Patrocínio a Eventos. Com investimento de R$ 5 milhões, a iniciativa vai beneficiar 176 propostas, de 133 municípios, beneficiando todos os Territórios de Desenvolvimento do estado. Ao todo, foram recebidas 1722 propostas, o maior número de projetos já encaminhados ao Governo. Municípios e entidade da região estão entre os contemplados.

“Este ano, o Edital teve investimento recorde. Diferentemente de 2015 e 2016, quando foram investidos R$ 3,5 milhões, em 2017 o valor foi aumentado em R$ 1,5 milhão, justamente para contemplar um número maior de projetos. Com este chamamento, o Governo de Minas Gerais cumpre mais uma vez com o seu papel de valorizar as boas ideias de nosso estado. Além disso, é sempre bom enfatizar que a seleção buscou identificar iniciativas que promovam o desenvolvimento econômico e social de Minas”, explica o secretário de Estado de Governo, Odair Cunha.

Esta é a terceira edição do Edital do Governo do Estado para a concessão de patrocínios a eventos. O objetivo é trazer maior transparência para o processo de concessão de patrocínio, permitindo que todos os interessados possam participar de forma igual e mais democrática.

Em 2015, foram recebidas 1.130 propostas e, destas, 109 foram selecionadas, beneficiando 65 municípios mineiros. Já em 2016, 114 propostas de 67 municípios foram contempladas. Na ocasião, 951 projetos foram encaminhados à Secretária de Estado de Governo (Segov).

SELEÇÃO

A seleção dos projetos foi realizada pelo Comitê de Patrocínio formado pela Segov, Secretaria de Estado de Cultura, Secretaria Geral, BDMG, Cemig, Copasa, Codemig e Gasmig, e contempla requisitos tanto no âmbito da Administração Pública Direta quanto na Administração Pública Indireta.

Todas as propostas foram analisadas por uma comissão julgadora, de acordo com os critérios estabelecidos no edital: viabilidade de execução, abrangência, diferencial do projeto, diversidade e desenvolvimento local. Cada quesito recebeu notas de 0 a 5, totalizando 25 pontos, no máximo. Neste sentido, o Comitê de Patrocínio deliberou sobre os valores a serem concedidos para cada projeto, sendo o valor limite de R$ 70 mil.

REGIÃO

Dentre os contemplados estão municípios e entidade da região:

– Associação de Moradores do Distrito de Santa Luzia – 19ª Festa do Café de Santa Luzia – Valor R$ 30.000,00

– Prefeitura Municipal de Caratinga – Feira do Agronegócio e da Cafeicultura de Caratinga – Valor R$ 30.000,00

– Prefeitura Municipal de Entre Folhas – Festa do Entrefolhense Ausente – Valor R$ 20.000,00

– Prefeitura Municipal de Inhapim – XX Festa do Inhame – R$ 20.000,00

– Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Leste – Festa do Agricultor – R$ 30.000,00

– Prefeitura Municipal de São João do Oriente – Arraiá de São João – Valor R$ 25.000,00

– Prefeitura Municipal de Vargem Alegre – Teatro Como Meio de Diversificação Social e Cultural – R$ 20.000,00

CONTRATAÇÃO

Nos próximos dias, será divulgada a relação do órgão concedente de patrocínio e toda a documentação, que cada projeto selecionado, deve encaminhar para efetivar o contrato.