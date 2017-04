Cinco advogados e quatro estagiários recebem carteira da OAB

CARATINGA – Na manhã desta segunda-feira (24), nas dependências do Fórum Desembargador Faria e Souza, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Caratinga realizou mais uma solenidade de entrega de carteiras. Na ocasião, cinco novas advogadas e quatro estagiários prestaram compromisso e receberam seus documentos profissionais das mãos do presidente da Subseção, o advogado Samuel Franco, que conduziu a solenidade.

Também esteve presente na cerimônia a conselheira da 8ª Subseção, Karine Miranda, além dos pais, amigos e familiares dos compromissários. As novas advogadas são Fernanda Rosa Vieira Medina, Greyce Kelly Ribeiro, Jéssica Maria de Fonseca, Nathália Mayra Ribeiro Coelho e Raphaela Cristina Teixeira. Os estagiários são Antônio Carlos Victor Amaral, Denis dos Anjos de Paula Lopes Doriane Mendes Vieira e Marilene de Freitas Pinto.