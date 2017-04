Livro de autoria dos acadêmicos do 9° período de Psicologia será lançado no dia 3 de maio

CARATINGA– No próximo dia 3 de maio, o curso de Psicologia do Centro Universitário de Caratinga prepara a noite festiva de lançamento do livro ‘Psicologia e Realidade Rural’, de autoria dos acadêmicos do 9° período do curso. O livro tem a organização dos professores Walber Gonçalves de Souza e Eleonora Assis Gamarano e conta com o apoio do Centro Universitário de Caratinga (Unec), da Academia Caratinguense de Letras e Academia de Letras de Teófilo Otoni.

O lançamento acontecerá às 19h30, no auditório da unidade II do Unec. Na programação, além da cerimônia de inauguração, está previsto show com a Banda Audácia e mesa redonda.

O livro é apresentado pelo prefácio assinado pelo coordenador do curso de Psicologia, Marco Antônio Gomes. De acordo com o texto, a obra ‘Psicologia e a Realidade Rural’ “nos remete a um novo paradigma não só da Psicologia, mas de toda Ciência da Saúde. O olhar que se mira para esse sujeito, na perspectiva do homem rural, nos remete a inúmeras possibilidades, descobertas e reflexões. Se por um lado vivemos em um País com grandes riquezas, com diferentes costumes, cultura e miscigenação. Por outro vivemos uma crise: de valores, ética, social e econômica”.

O coordenador do curso também descreveu que a obra desperta um novo olhar, para um cenário que muitas vezes se torna “esquecido nas salas de aula, nos livros, nas pesquisas e principalmente nas políticas sociais e econômicas”. “Os temas expostos aqui, nos permite uma análise e reflexões sobre Saúde x Doença, novas tecnologias, crenças e mitos, educação no campo e a formação do sujeito rural. Permite-nos também um diálogo sobre o idoso, a sexualidade, distúrbios afetivos e as consequências do agrotóxico na vida do homem do campo. Por tanto acredito que a leitura desse livro nos fará sujeitos melhores, humano e mais comprometidos com o que nos cerca e nos sustenta, ou seja, com a realidade rural que nos mantém”.

SAIBA MAIS

Para saber um pouco mais sobre a obra, o DIÁRIO conversou com o organizador Walber Souza. Ele ministra a disciplina ‘Psicologia e Realidade Rural’ há quase uma década e afirma que é possível observar que o tema foi muito pouco explorado academicamente, ao longo dos anos. “Existem poucos estudos que visam interpretar e contextualizar a realidade rural, mesmo no Brasil ela sendo de grande importância. A nossa região, por exemplo, pode ser caracterizada como rural. Daí nasceu o convite aos acadêmicos, de deixarmos uma contribuição literária neste sentido”.

De acordo com Walber, o livro é destinado a todas as pessoas envolvidas com os moradores da zona rural, que de alguma forma exerçam suas atividades profissionais com o público rural. Ele fala um pouco sobre a organização e de mais este trabalho envolvendo acadêmicos. “O livro conta com a preciosa colaboração da professora e psicóloga Eleonora Carvalho, juntos somos os responsáveis pela organização do livro. Envolver o aluno na construção do conhecimento é algo prazeroso. A ideia do livro também nasce com esta intenção, de permitir que os acadêmicos contribuam de alguma forma para a construção do conhecimento e não só absorva aquilo que é transmitido pelos professores. São vários autores, todos estão cursando o nono período do curso, praticamente concluindo a graduação”.

Uma novidade é que o livro não estará à venda. “Dentro do possível vamos distribuí-lo para os profissionais que atuam nesta área, sendo eles: professores, psicólogos e demais agentes da saúde e serviço social”, explica Walber.

Um ponto interessante do lançamento será uma mesa redonda com a participação de três ex-alunos do curso, hoje psicólogos atuantes na cidade, com afirma Walber. “Eles foram convidados para debatermos um pouco sobre as questões apontadas no livro: entre elas o efeito do uso do agrotóxico na saúde mental; a formação do sujeito rural; a educação de gênero e as questões ligadas à mulher; a homoafetividade; a influência da mídia e dos avanços tecnológicos; o papel das crenças; enfim, vários temas sempre ligados ao contexto rural, analisados pela psicologia”.

O professor faz um convite para que a população prestigie o lançamento. “Queremos contar com a presença da comunidade e principalmente dos profissionais que atuam nesta área. Compareça, prestigie o lançamento do livro ‘Psicologia e Realidade Rural’”.