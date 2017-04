Acadêmicos de Direito visitam o TJMG e a Assembleia Legislativa em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE – Como parte de mais uma etapa do projeto “Experiência Doctum”, os acadêmicos do curso de Direito da Doctum Caratinga estiveram nas dependências do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Geral – TJMG e Assembleia Legislativa de Minas Gerais – ALMG, em Belo Horizonte. O objetivo é levar aos acadêmicos, conhecimento amplo através do fomento de atividades de extensão e que proporciona aos alunos um contato com áreas práticas do curso. Estiveram na Visita Técnica os alunos do 1º, 4º, 7º e 8º período.

Coordenada pelos professores Juliano Sepe, Rafael Firmino e Júlia de Paula, a atividade contou com a participação de cerca de oitenta alunos que puderam conhecer de perto toda a estrutura de dois importantes órgãos que integram o Poder Judiciário e Legislativo do Estado de Minas Gerais. Inicialmente, os acadêmicos foram recebidos com uma palestra no auditório do Tribunal e conheceram a estrutura do Palácio da Justiça através do programa “Conhecendo o Judiciário”. Posteriormente, na Assembleia Legislativa, os acadêmicos também ouviram uma palestra na Escola do Legislativo e conheceram as dependências do local.

Desde o ano de 2014, o curso de Direito da Doctum desenvolveu parceria com o TJMG para a ocorrência de visitas técnicas que levam conhecimento pontual aos acadêmicos como enfatiza o professor Juliano Sepe. “A visita orientada promovida pelo Curso de Direito das Faculdades Doctum de Caratinga já é um evento tradicional e muito aguardado pelos discentes, que todo semestre têm a oportunidade de vivenciar na prática o que é aprendido em sala de aula, permitindo um aprendizado mais completo, ampliando a perspectiva, inclusive, da escolha profissional, ao conhecer melhor as possibilidades de atuação de um operador do Direito em diferentes órgãos. É proporcionado uma experiência marcante que certamente acompanha o aluno em sua trajetória acadêmica e profissional.

Na capital mineira, os alunos e professores foram recebidos pelo secretário de Agricultura do Estado Pedro Leitão. Ainda de acordo com o professor Juliano Sepe, o aproveitamento foi intenso visto a recepção dos órgãos e suas frentes de trabalho. “Vale destacar, a cordialidade dispensada aos nossos alunos em todos os órgãos visitados. Sentimos uma atenção especial com os visitantes do interior do Estado e isto merece ser enaltecido. Fomos muito bem recepcionados tanto no Programa Conhecendo o Judiciário do TJMG, como a programa Portas Abertas e Escola do Legislativo da ALMG, que sempre acolhe com profissionalismo e hospitalidade o Curso de Direito de Caratinga e de toda Rede de Ensino Doctum. Os acadêmicos sempre voltam para casa com novas significativas experiências”.