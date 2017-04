Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil solicita intervenções em áreas de risco

Locais foram mapeados e repassados à Secretaria de Obras

CARATINGA– Considerando as deliberações por unanimidade dos conselheiros em reunião ordinária realizada no dia 4 de abril de 2017, de situações que oferecem risco à população; o Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil (CONPDEC) publicou documento aprovando ações e solicitando intervenções a serem executadas pela Secretaria de Obras em áreas de risco do município, conforme relatório técnico. A resolução foi assinada por João Batista Bárbara, vice-presidente do Conselho.

AS DEMANDAS

Muitas demandas se tratam de imóveis em situação de risco. Dentre os locais estão uma casa, situada à Rua José Onofre Rodrigues, Bairro Esperança, que pegou fogo e está com rachaduras. O Processo está no Ministério Público. O CONPDEC pede a realização de obras de reforma e melhoria na residência. Outro imóvel em situação também considerada de risco está localizado na Rua Osmira Muniz, Bairro Bela Vista, necessitando de construção de muro de contenção e demolição da parte de extensão dos fundos, devido a trincas e rachaduras. Já na Rua Januário Luiz Soares, Bairro Esperança, um deslizamento de terra coloca casa em risco e o pedido é a conclusão de muro de contenção, já iniciado pela prefeitura.

Problemas também foram identificados em dois distritos. No estádio Palmeira, em Santa Efigênia, enxurradas descem das ruas da parte de cima, próximas ao campo e invadem ruas e quintais com muita força, causando transtornos. As ações a serem executados são levantamento topográfico da sub-bacia destas ruas para dimensionar um projeto de sistema pluvial; pavimentação de ruas, construção de rede pluvial e meio-fio.

Na Rua Manoel Gregório Pires, distrito de Patrocínio, ocorreu deslizamento de terra da crista de um talude, provocado por carreta que transitava na via, o que faz com que o talude fique sujeito a novos deslizamentos, podendo fazer com que carros e carretas que transitam por ali caiam em cima de casas da parte de baixo. A solução apontada é a construção de um muro de contenção e aumento da largura da pista, além de evitar o tráfego de carretas pesadas até a construção do muro.

Já na Rua Itanhomi (Vila Matipó), Bairro Santa Cruz, ferragens expostas muro, colocam pessoas em risco e falta de pavimentação no local faz com que a via fique escorregadia. Para os conselheiros, é necessário fazer a pavimentação da via e terminar as obras para solução definitiva dos problemas. Na Rua Radialista Nailton Gomes, Bairro Esperança, banheiro construído próximo à divisa está com risco de desabar em cima de imóvel e a falta de meios fios faz com que as enxurradas invadam imóveis, colocando-os em risco. Foi solicitada a demolição do banheiro, refazendo-lhe em local apropriado e a reparação dos meios fios danificados do trecho da rua.

Outra questão envolvendo deslizamento de terra foi observada na Rua Osmira Muniz, o que causou queda de meio fio e de parte de um muro de placas, afetando o curso da enxurrada. O Conselho pede a construção de um muro de contenção para recuperação deste trecho da rua e que se faça a captação das águas de chuvas pelas bocas de lobo existentes.

Por fim, na Rua Itaipava, Bairro Dr. Eduardo, a boca de lobo entupida dificulta a drenagem da água. Casas são invadidas pela lama. Pede-se que a Secretaria de Obras realize o desentupimento da boca de lobo para melhor escoamento de águas superficiais e a pavimentação da travessa.