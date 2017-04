Arma e munições recolhidas em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Um revólver calibre 38 e seis munições foram recolhidas pela Polícia Militar nesta segunda-feira (24) na Avenida Isabel Vieira, centro de Piedade de Caratinga. A Polícia Militar chegou até a arma após receber denúncia anônima. Um jovem acabou detido.

A PM foi informada que Evânio Correa Soares, 20 anos, teria uma arma com numeração raspada em seu local de trabalho. Com ajuda dos policiais da Patrulha Rural, uma guarnição foi até o endereço na Avenida Isabel Vieira e recolheu o revólver e as munições, sendo cinco intactas e uma deflagrada, que estavam dentro de uma batedeira para massa de pão.

Evânio foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil. Ele alegou que o revólver seria para sua proteção, pois estaria sofrendo ameaças.