Tráfico de drogas na Rua Coronel Chiquinho

PM prende um suspeito. Irmão do acusado tentou ajudá-lo e também recebeu voz de prisão

CARATINGA – A Polícia Militar apreendeu 15 pedras de crack, uma bucha de maconha e 82 reais na Rua Coronel Chiquinho, no Bairro Santa Cruz. Jackson Fernando Costa, 21 anos, foi preso suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. No decorrer da ocorrência, o irmão de Jackson, Éder dos Santos Costa, 29, acabou detido, pois tentou passar uma chave mixa para o parente poder abrir o cadeado da cela em que se encontrava detido na Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

Durante operação Batida Policial pelo Bairro Santa Cruz, os militares receberam a informação que no final do ponto de ônibus, na comunidade Santa Isabel, estaria ocorrendo tráfico de drogas e que o suspeito seria um indivíduo alto e que usaria bermuda florida e camisa branca.

Os militares fizeram monitoramento e abordaram Jackson, que segundo a PM, é contumaz no tráfico, e também suas características coincidiam com as do denunciado. Durante abordagem, os militares encontraram uma bucha de maconha no bolso da bermuda do suspeito, além de 82 reais. Em seguida, os militares foram até a casa de Jackson, na Rua Radialista Nailton Gomes, e apreenderam 15 pedras de crack. A droga estava no bolso de uma blusa de frio que foi deixada entre os pertences do suspeito.

Jackson, que está em regime semiaberto por tráfico de drogas, foi detido e levado para Delegacia de Polícia Civil.

IRMÃO

Quando os policiais confeccionavam o boletim de ocorrência, Éder dos Santos Costa, que é irmão do suspeito, se apresentou e pediu para conversar com Jackson. Segundo a PM, durante a conversa entre os irmãos, um sargento percebeu que Éder passou um objeto para Jackson e que ele começou a mexer no cadeado que tranca o local reservado para os presos.

Foi realizada busca pessoal em Éder, mas nada de ilícito foi encontrado, contudo foi observado que Jackson dispensou um objeto ao solo, sendo constatado se tratar de uma chave mixa. De imediato, os militares deram voz de prisão para Éder.