Foragido da justiça de Inhapim é morto em confronto com a Polícia de São Paulo

Iguinho esteve envolvido em vários crimes na região, inclusive no assalto à agência dos Correios, quando um militar foi baleado

DA REDAÇÃO – Na última segunda-feira (24), Igor Aleixo Venceslau, 21 anos, que era de Inhapim, foi morto no estado de São Paulo durante confronto com a Polícia Militar. O jovem esteve envolvidos em vários crimes ocorridos na região e era foragido da justiça.

A PM de Inhapim, durante diligências e levantamentos feitos no início da semana passada, em parceria com a PM de Cotia (SP), suspeitou que o jovem foragido estaria naquela cidade paulista, escondido na casa de uma tia. Nesta segunda-feira, o Iguinho foi abordado e na tentativa de resistir à prisão, teria efetuado disparos de arma de fogo contra a equipe da PM, sendo morto pelos militares durante a troca de tiros. Ele chegou a ser levado ao Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

O jovem era foragido da justiça. No dia 17 de abril de 2016, Iguinho, junto de outros dois detentos, fugiu da penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, em Ipaba. Eles conseguiram escalar uma muralha improvisando corda feita com lençóis. Dentre os crimes, ele era acusado de ter participado do assalto à agência do Bradesco em Inhapim. No dia 11 de outubro de 2016, Iguinho teria participado de uma tentativa de assalto na agência dos Correios em Dom Cavati. Na ocasião, um sargento da PM foi baleado. Este militar foi socorrido em estado grave, mas se recuperou e voltou ao trabalho. O jovem também era investigado acusado de tentar matar um agente penitenciário. Este crime ocorreu no dia 20 de maio de 2016, na BR-458, entre São João do Oriente e Iapu.