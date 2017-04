Acidente no Santa Zita deixa dois irmãos feridos

Ocorrência envolveu quatro veículos. Vítimas foram atingidas quando brincavam na garagem da casa

CARATINGA – No final da manhã de ontem, um grave acidente foi registrado no ‘Morro do Santuário’, no Bairro Santa Zita. A ocorrência envolveu quatro veículos e deixou feridos os irmãos João Miguel Farias, 7 anos, e Mateus Gabriel Farias, 15 anos. Este último precisou ser transferido para Coronel Fabriciano devido ao seu quadro clínico.

Conforme informações de testemunhas, um carro desceu desgovernado e atingiu outros três veículos. O impacto foi tão forte que veículos foram jogados contra o portão de uma garagem. Os irmãos brincavam na garagem e também foram atingidos. Ambos

foram conduzidos para o Pronto Atendimento Microrregional (PAM). João Miguel levou vários pontos numa das pernas, sendo atendido e tendo recebido alta médica. Já o caso de Mateus é mais grave, pois o adolescente sofreu fratura exposta no pé esquerdo e foi transferido para o Hospital da Unimed em Coronel Fabriciano.

O condutor do carro causador do acidente foi identificado como Enoque. Ele foi socorrido e levado para atendimento médico.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e as causas estão em apuração.