Cirurgia Plástica na Infância: Correção da “Orelha em abano”

A cirurgia Plástica da orelha, conhecida tecnicamente como “Otoplastia”, propõe a correção das orelhas proeminentes (em abano).

Essa cirurgia corrige um defeito das orelhas que surge desde o nascimento e vai tomando forma ao longo da infância. Essa deformidade estética na criança, pode ocasionar grande dificuldade de adaptação e inserção na escola, com dificuldade no aprendizado e bullying.

A otoplastia propõe uma forma natural, dando equilíbrio e proporção das orelhas em relação a face do paciente. É uma cirurgia que atinge um alto nível de satisfação e retorno da autoestima.

Indicações de Otoplastia:

A cirurgia das orelhas visa corrigir a deformidade que pode ser relacionada ao: tamanho, ângulo da orelha em relação a cabeça, orelhas mal formadas e até sequelas de traumatismos.

Há vários graus que definem a deformidade em leve, moderada e grave. Porém a indicação da cirurgia está baseada no incômodo que o paciente refere na consulta pré-operatória.

A idade mínima para se operar é entre os seis e oito anos de idade, pois nessa fase a orelha já está finalizando seu crescimento e coincide com a idade escolar em que a criança esta descobrindo seu corpo e iniciando a interação social.

Porém essa cirurgia plástica não está restrita apenas a infância. Ela está indicada em todas as faixas etárias, sobretudo mulheres jovens que se incomodam com a aparência das orelhas.

A consulta médica:

A consulta pré-operatória deve esclarecer o diagnóstico e orientar as perspectivas de resultado. Deve-se solicitar exames de rotina como Hemograma, eletrocardiograma, Rx de Tórax, alem do risco Cirúrgico feito por um cardiologista.

Faça perguntas ao Cirurgião Plástico durante a consulta.

Use esta lista como um guia durante a consulta:

Você é especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica?

Você foi treinado especificamente no campo da cirurgia plástica?

A instalação do centro cirúrgico em seu consultório é autorizada pela Vigilância Sanitária?

Quantos procedimentos deste tipo já realizou?

Sou um bom candidato a este procedimento?

O que se espera de mim para que os melhores resultados sejam obtidos?

Onde e como o procedimento será realizado?

Qual o tempo de recuperação e que tipo de ajuda vou precisar durante minha recuperação?

Quais são os riscos e as complicações associados a este procedimento?

Como são tratadas as complicações?

(fonte: www.cirurgiaplastica.org.br)

Como é feita a cirurgia:

A cirurgia deve ser feita por um Cirurgião Plástico devidamente habilitado com seu RQE e, ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Rotineiramente, a cirurgia é realizada no Hospital com equipe médica capacitada. A anestesia normalmente é local com infiltração de Xilocaina e Sedação feita pelo médico anestesista. Quando feita em crianças mais novas, pode-se optar pela anestesia geral para dar mais conforto ao paciente, visto que nessa idade são mais inquietos e mais segurança para a equipe trabalhar.

A cirurgia se inicia com uma incisão (corte) atrás da orelha para exposição da cartilagem auricular. O próximo passo e moldar a cartilagem com pontos no local para modificar o aspecto prévio da orelha. No final, pode-se retirar excesso de pele no local.

O curativo é realizado com bandagem na cabeça, realizando um “capacete” com gases e ataduras, que normalmente ficam por 7 dias. Após é indicada uma tiara cirúrgica própria para otoplastia.

O pós-operatório:

O pós-operatório pode cursar com dor no local, inchaço e incômodo. Deve-se ficar atento para infecções na ferida operatória. Na literatura médica, tem evidencias de infecções severas no pós-operatório, as condrites.

Resultados:

Os resultados obtidos já são visualizados nos primeiros 15 dias, momento da retirada dos pontos de pele atrás da orelha. Porém, o edema pode durar até 90 dias, momento em que se obtém o resultado final.

Portanto, a Otoplastia traz um beneficio evidente para os pacientes que desejam se submeter a esse procedimento. Procure um Cirurgião Plástico para a realização desse procedimento.