Caratinga tem saldo positivo de 37 postos de trabalho em março

Já o Brasil perdeu mais de 63 mil vagas de emprego formal no mesmo período

DA REDAÇÃO – O país perdeu 63.624 vagas de emprego formal em março, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados na quinta-feira (20) pelo Ministério do Trabalho. No mesmo mês do ano passado, a retração foi de 118 mil postos de trabalho. Já Caratinga apresentou saldo positivo de 37 vagas. Foram 591 admissões e 554 desligamentos.

Em fevereiro, o resultado havia sido positivo, com a criação de 35.612 vagas formais, o que levou o presidente Michel Temer a comemorar a retomada da criação de empregos depois de 22 meses seguidos de queda. Mas o mês de março apresentou uma variação negativa de -0,17% em relação ao estoque do mês anterior. Foram registradas 1.261.332 admissões contra 1.324.956 desligamentos. No acumulado do ano, a queda foi de 64.378 postos de trabalho.

O comércio foi o setor que registrou maior retração em março (-33.909 postos), seguido do setor de serviços (-17.086 postos), construção civil (-9.059 postos), indústria de transformação (-3.499 postos) e agricultura (-3.471 postos).

De acordo com o Ministério do Trabalho, tradicionalmente, os resultados de março sofrem forte influência de fatores sazonais negativos. Um exemplo, segundo o Ministério, é o comércio varejista, que se apresenta negativo no mês de março, mesmo em anos de forte crescimento econômico.

Embora o saldo geral tenha sido negativo, alguns estados registraram bom desempenho na criação de empregos, como o Rio Grande do Sul (+5.236 postos), puxado pelos setores da Indústria de transformação e do comércio e Goiás (+4.304 postos), devido à expansão do setor da agropecuária.

GERAÇÃO DE EMPREGOS EM CARATINGA

Pelo segundo mês consecutivo, Caratinga apresentou saldo positivo na geração de emprego. Em fevereiro esse saldo tinha sido de 27 vagas. O mês de março teve 591 admissões e 554 demissões, obtendo o resultado positivo de 37 postos de trabalho.

Dentre os quatro setores de maior movimentação em Caratinga, o que mais se destacou foi o da Construção Civil, onde houve 155 admissões e 67 desligamentos; saldo de 88 vagas. O setor de Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca se manteve tímido, com saldo de 3 vagas. Foram 17 admissões e 14 desligamentos. Porém a tendência é que esse setor aqueça a economia de Caratinga e região nos próximos meses, quando começa a colheita do café.

No entanto setores fortes de Caratinga apresentaram déficit de vagas, caso de Serviços e Comércio. O setor de Serviços mostrou 178 admissões diante de 193 desligamentos (-15), enquanto o Comércio contou com 181 contratações e 214 demissões (-33).



Todos os setores

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 591 68,48 863 0,41 144.109 0,05 1.261.332 2) Desligamentos 554 66,03 839 0,38 144.115 0,04 1.324.956 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2017 14.504 61,77 23.480 0,37 3.921.955 0,04 38.320.321 Total de Estabelecimentos 4.334 47,07 9.207 0,46 940.520 0,05 8.182.382 Variação Absoluta 37 24 -6 -63.624



Setor: Construção Civil

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 155 90,64 171 0,92 16.816 0,14 111.547 2) Desligamentos 67 89,33 75 0,42 15.934 0,06 120.606 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2017 872 76,49 1.140 0,32 268.503 0,04 2.243.702 Total de Estabelecimentos 281 52,13 539 0,55 50.932 0,07 393.104 Variação Absoluta 88 96 882 -9.059

Setor: Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 17 25,00 68 0,10 16.803 0,02 79.876 2) Desligamentos 14 20,59 68 0,11 12.179 0,02 83.347 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2017 559 24,98 2.238 0,21 268.988 0,04 1.533.744 Total de Estabelecimentos 224 23,50 953 0,26 86.043 0,04 524.585 Variação Absoluta 3 4.624 -3.471

Setor: Serviços

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

Brasil 1) Admissões 178 74,79 238 0,34 51.712 0,03 520.654 2) Desligamentos 193 78,14 247 0,37 51.662 0,04 537.736 Nº Emp. Formais – 1º Jan/2017 5.969 77,68 7.684 0,38 1.554.862 0,04 16.793.059 Total de Estabelecimentos 1.900 54,32 3.498 0,45 421.809 0,05 3.815.380 Variação Absoluta -15 -9 50 -17.082

Setor: Comércio

Perfil do Município

Movimentação agregada

Município

%

Micro Região

%

UF

%

