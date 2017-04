Prefeitura conclui licitação para massa asfáltica e população aguarda operação tapa-buracos

CARATINGA- Muitas têm sido as reclamações dos caratinguenses sobre as condições das ruas. Os buracos, que muitas vezes evoluem para verdadeiras crateras, têm dificultado o acesso na via pública, tanto para pedestres quanto para motoristas.

Na Rua Manoel Gonçalves de Castro, Bairro Esplanada, há buracos por todos os lados. O asfalto que já é prejudicado pela passagem constante de caminhões de transporte de britas e outros produtos para construção civil ficou ainda pior. Motoristas precisam desviar dos buracos para não danificarem seus veículos. Idosos e crianças precisam ficar atentos para evitarem quedas.

E nem mesmo o bairro mais populoso de Caratinga escapa dos transtornos provocados pelos buracos. E eles já começam na rua principal, a Deputado Dênio Moreira de Carvalho. Moradores e comerciantes do Bairro Santa Cruz também relatam os transtornos enfrentados no local, em que o fluxo no trânsito já é historicamente difícil.

No Bairro Monte Verde os mesmos problemas foram identificados. A Reportagem também recebeu reclamações da Rua Ernestino Gomes da Costa, Bairro Salatiel. A população reivindica a realização de uma

operação tapa-buracos para reparar os danos nas vias públicas.

O primeiro passo para solução do problema já foi concluído pelo executivo. O executivo já publicou extrato de resultado – Pregão Presencial, registro de preço 027/2017 para contratação de empresa para fornecimento de massa asfáltica, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento. O vencedor com menor preço por item: foi a empresa Emam Emulsões e Transportes Ltda. O valor global é de R$ 433.075.

O DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato com a Prefeitura de Caratinga para saber se o departamento responsável já identificou quais locais estão em situação mais crítica, se já há uma previsão de quando ocorrerá a operação tapa buracos em Caratinga e sobre o cronograma de execução de serviços.

De acordo com a Assessoria de Comunicação, a Superintendência de obras já identificou os pontos mais críticos, que podem alterar em virtude das chuvas. “Tão logo a empresa vencedora da licitação comece a fornecer a massa asfáltica, a Prefeitura dará início ao reparo”, concluiu.