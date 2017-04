A ÁRDUA LUTA DO PEQUENO DAVI

Sem curativos, situação da criança se agrava e ela precisa de ajuda com urgência

CARATINGA – O pequeno Davi Felipe da Silva Limas, de três anos, que sofre de uma doença incurável, a epidermólise bolhosa, caracterizada pela fragilidade da pele e da mucosa por causa de uma alteração na síntese de proteínas que unem as camadas da pele, voltou a precisar de ajuda e desta vez com muita urgência. Na quinta-feira (20), a mãe de Davi, Dirlene Moreira entrou em contato com o DIÁRIO DE CARATINGA, implorando por assistência, já que Davi estava sem os curativos necessários, que ajudam a diminuir o surgimento de bolhas e, portanto, havia muito sangramento, sendo impossível até mesmo vestir roupas.

A reportagem imediatamente entrou em contato com várias pessoas e algumas ajudas começaram a surgir. O Centro de Assistência à Saúde Unec (CASU) se dispôs a fazer curativos em Davi e doar material para mais dois dias. O superintendente de Saúde do município, Elias Oliveira, também ofereceu a ajuda e disse acompanhará o caso de perto. Pelas redes sociais, várias pessoas se comoveram e também prometeram ajudar.

Os curativos necessários são muito caros e a família não tem condições de comprar. Para piorar a situação o pai, Diego Felipe da Silva Limas, 25 anos, não consegue emprego. A família já entrou na justiça algumas vezes para ganhar a medicação de Davi, mas teve o pedido negado.

OS CURATIVOS

Para que fique protegido de feridas graves e infecções, Davi precisa dos curativos antimicrobianos de espuma com silicone suave, Mepilex Transfer. Um caixa vem com cinco curativos que custa em média R$ 650,00 e dá apenas para dois ou três dias, uma loção hidrante chamada Cetaphil, utilizada após o banho, que são necessários dois deles por mês e duas caixas, também mensais de uma rede tubular usada para enrolar os braços e as pernas, para evitar que os curativos se soltem. “Vivo mesmo de doações desses curativos, não tenho como comprar e quando não tenho, preciso colocar somente roupa no Davi, mas gruda na pele e ele sofre muito na hora de tirar, pois sangra e causa mais ferida, por isso precisamos muito de ajuda”. Apenas do curativo Mepilex, são necessárias dez caixas por mês, que fica em torno de R$ 6.500,00.

FALTA ALIMENTAÇÃO

Outro problema enfrentado pela família de Davi é falta de comida. Agora o casal, que possui cinco filhos, foi morar com a mãe de Dirlene, no Bairro Santa Cruz, pois não consegue pagar aluguel. Dirlene informou que constantemente falta alimentação, principalmente para Davi, já que o pai está desempregado.

Davi precisa comer frutas, verduras, tomar sucos naturais e é apaixonado por “danoninho” e biscoito misturado no café com leite, o que nem sempre a família consegue dar. A família também precisa de arroz, feijão, leite, o que segundo Dirlene, vem faltando, quando não recebe doações.

PARA AJUDAR

Quem quiser ajudar Davi com doações em curativos e até mesmo alimentação, basta ir até a casa da família, na Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, 1191, no terceiro andar, ao lado do Lar dos Idosos, no Bairro Santa Cruz, ou entrar em contato com Dirlele pelo telefone (33) 98888-5330, ou ainda pelo facebook Dirlene Moreira.

Para quem prefere doar alguma quantia em dinheiro, Davi Felipe Morais Limas possui a conta na Caixa Econômica Federal, que é agência 0106/Conta 174641- 1/ Operação 013.