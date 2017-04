Agendamento nas UAIs pode ser feito pelo MG App

Emissão de documentos agora pode ser marcada pelo aplicativo baixado no telefone celular



DA REDAÇÃO – Já está disponível no MG App – o aplicativo para celular do Governo de Minas Gerais para a prestação de diversos serviços públicos – o serviço de agendamento nas Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) e Sines.

Emissão de carteira de identidade, de trabalho e requerimento de seguro desemprego são alguns dos serviços disponíveis na UAI que devem ser feitos por meio de agendamento online do atendimento. Até então, o agendamento era feito exclusivamente pelo site.

O MG APP reúne tanto os serviços que não eram prestados pelo Governo por meio de smartphones, como alguns que já estavam disponíveis, porém em aplicativos dispersos. A centralização facilita o acesso ao cidadão e permite mais agilidade na prestação dos serviços. O MG APP está disponível para os sistemas operacionaisAndroid e iOS e Windows Phone.

Sob a coordenação da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o MG App, desenvolvido pela Prodemge, também disponibiliza serviços online da Cemig, da Copasa e do Detran, e consulta sobre disponibilidade de medicamentos nas Farmácias de Todos.

Além disso, é possível localizar endereços, telefones e horário de atendimento das principais unidades de prestação de serviços estaduais como delegacias e escolas.

Os serviços de emissão de boletim de ocorrência de trânsito sem vítima e o informe de vazamento de água e esgoto da Copasa estarão disponíveis nas próximas atualizações do aplicativo. Outras funcionalidades previstas são as notificações de lembrete de agendamento e aviso de entrega do documento de carteira de identidade.

Confira a relação dos serviços disponibilizados:

Detran– Veículos e Condutores

– Consulta a Situação do veículo;

– Motivo de não licenciamento;

– Situação de emissão da CNH;

– Pontuação do Condutor;

– Processo administrativo de trânsito;

– Recursos do Jari;

– Defesas de autuação.



Cemig

– Segunda via de conta;

– Histórico de faturamento;

– Código de pagamento;

– Informar Leitura.

Copasa

– Segunda via de conta;

– Histórico de consumo;

– Certidão negativa de débitos;

– Contas pagas.

Consulta à localização por mapa de unidades de atendimento

– Delegacias de Polícia;

– Escolas estaduais;

– Unidade de Atendimento Integrado – UAI;

– Sine;

– Minas Fácil (abertura e fechamento de empresas).



Consulta ao contracheque para servidores públicos estaduais



Emissão de atestado de antecedentes



Consulta disponibilidade de medicamentos no Farmácia de Todos

Fale Aqui: o cidadão pode mandar sugestões, reclamações, além de acompanhar a situação de atendimento das demandas enviadas ao governo por esse canal.

Telefones e sites úteis: listagem completa de telefones e sites de serviços públicos de emergência e outros serviços muito demandados, como por exemplo: Polícia Militar e Civil, Cemig, Copasa, Defesa Civil, Dique Denúncia, Samu, Ouvidoria Geral do Estado, entre outros.



