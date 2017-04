Prefeitura prorroga pagamento da cota única e da primeira parcela do IPTU 2017

CARATINGA– O prefeito de Caratinga, Dr. Welington (DEM),publicou decreto prorrogando o pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), com desconto de 15%, com vencimento em 17 de abril para o dia 10 de maio. Também fica prorrogado o vencimento da primeira parcela do IPTU para a mesma data. As demais datas, para parcelamento do IPTU, permanecem válidas como lançadas nos carnês de pagamento.

Para este ano, a expectativa de arrecadação é de R$ 14 milhões. Como um incentivo aos contribuintes que pagam em dia o IPTU, a Prefeitura segue com a campanha ‘IPTU Premiado’. A Campanha do IPTU irá sortear quatro motos e um carro 0 km, sendo distribuídos no dia 24 de junho (duas motos), em 7 de setembro (duas motos) e em 22 de dezembro (um carro zero quilômetro). Para concorrer ao prêmio é só apresentar o comprovante de pagamento do IPTU na Central de Atendimento ao Cidadão.

Para o contribuinte que está inadimplente, foi sancionada a lei 3615/2017 do Programa de Parcelamento Incentivado (PPI), destinada a oferecer aos devedores, condições especiais para a regularização dos créditos municipais tributários e não tributários existentes até a data da entrada em vigor da lei, inscritos na Dívida Ativa. O contribuinte que tiver alguma dúvida, pode se dirigir até a Central de Atendimento ao Cidadão, situada à Rua Raul Soares, 145, centro.