Vereador de Caratinga denunciado pelo MPMG por corrupção passiva e concussão é afastado do cargo

Com o afastamento de Sérgio Condé, Guerra assumiria a vaga

DA REDAÇÃO – A Justiça mineira recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra o vereador de Caratinga, Sérgio Condé (PTC), o ‘Serginho’, e determinou o afastamento do agente político do cargo. O réu foi denunciado pela prática de corrupção passiva e concussão, em 2015 e 2016, quando era presidente da Câmara Municipal.

Conforme a denúncia, o vereador fazia com que servidores

comissionados da Câmara Municipal lhe entregassem, todos os meses, parte dos vencimentos recebidos por eles, como condição para que continuassem trabalhando no legislativo do município.

A propina era entregue, em espécie, no gabinete do político na Câmara Municipal, todos os meses, logo após o recebimento dos vencimentos de alguns servidores comissionados, sendo comprovado que uma das vítimas que não aceitou a exigência foi exonerada na semana seguinte.

De acordo com o promotor de Justiça Mateus Beghini Fernandes, “a sociedade já não mais tolera a corrupção e vem, cada vez mais, trazendo ao conhecimento das autoridades notícias desses crimes, o que possibilitada a responsabilização dos envolvidos”.

AFASTAMENTO

Além da suspensão do cargo de vereador até o final do processo, a Justiça acatou o pedido do MPMG de sequestro de R$15 mil da conta bancária do réu para indenização das vítimas que tiveram que repassar parte do seu salário ao político, bem como o de busca e apreensão na casa do vereador e na Câmara Municipal. Os mandados foram cumpridos nesta terça-feira, 18 de abril, tendo sido apreendidos celulares e computadores.

O acusado foi proibido, também, de manter contato, por qualquer meio, com as vítimas, as testemunhas do processo e os familiares dessas pessoas, devendo manter distância de 300 metros delas.

SITUAÇÃO

O DIÁRIO tentou contato com Sérgio Condé, mas não obteve sucesso. A redação falou por telefone com Valter Cardoso de Paiva, o ‘Valtinho’ (DEM), presidente da Câmara de Caratinga. Ele disse que estava viajando, mas foi informado que um oficial de justiça esteve à sua procura e ficou marcado para receber a notificação na próxima segunda-feira (24), mas caso Valtinho fosse encontrado antes pelo oficial de justiça, ele receberia a notificação. Com o afastamento de Serginho, Sebastião Inácio Guerra (PROS), que já foi vereador pelo PMDB, assumiria a vaga.A redação conversou com Guerra, mas ele mesmo admitiu que tomou conhecimento do fato através do DIÁRIO e não saberia dizer se assumiria o cargo imediatamente. “Fico triste com a situação, por se tratar de um caso de corrupção”, pontou Guerra.

Fonte: Assessoria de Comunicação do Ministério Público de Minas Gerais