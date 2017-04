Uno capota na Rua do Seminário e motorista fica ferido

CARATINGA – Um acidente foi registrado na manhã de ontem na Rua do Seminário, bairro Zacarias. O motorista José Gomes, 78 anos, ficou ferido.

Testemunhas relataram que o acidente aconteceu perto da casa do motorista. O Uno subia um morro, mas o veículo derrapou, desceu e capotou algumas vezes. Vizinhos retiraram o José do interior do automóvel e também viraram o carro, que parou com as rodas para cima.

José, que teve ferimentos numa das mãos, foi levado ao Centro de Assistência à Saúde – UNEC (CASU). Os moradores disseram que a rua não tem condições de tráfego e pediram que algo seja feito.