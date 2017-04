Comerciantes são assaltados nas proximidades do Ceasa de Caratinga

CARATINGA – Dois comerciantes da cidade de Ipatinga foram assaltados na manhã de ontem na BR-116. O crime aconteceu nas proximidades do Ceasa de Caratinga. Não foi informada a quantia levada pela dupla de assaltantes.

Conforme levantamos da Polícia Rodoviária Federal, as vítimas estavam num veículo Volkswagen Fox, o motorista reduziu a velocidade e parou no acostamento. Neste instante chegaramdois bandidos numa moto Honda Bros 150, vermelha. O marginal que estava na garupa, desceu da moto e atirou numa das portas traseira do Fox. As vítimas foram rendidas e os marginais pegaram o dinheiro que estava com elas. Após o crime, a dupla fugiu sentido Ubaporanga.

As vítimas não souberam passar mais características dos autores, apenas disseram que um deles é negro, alto e magro, já o comparsa é mais ‘forte’ e alto.

Os autores não tinham sido detido até o final dessa edição.