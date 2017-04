FILMES SOBRE A LUTA CONTRA O PRECONCEITO

O cinema, além de proporcionar diversão, também tem um forte poder reflexivo no público. Alguns cineastas veem a oportunidade de abordar assuntos que podem influenciar positivamente o pensamento das pessoas, trazendo à tona temas que são importantes, que ajudam a combater o preconceito, seja o racismo, homofobia, transfobia ou quaisquer outros. Veja alguns exemplos de filmes recentes que abordam essa temática.

A GAROTA DINAMARQUESA

Reino Unido-EUA-Bélgica-Dinamarca-Alemanha/2015

De Tom Hooper

Com Eddie Redmayne, Alicia Vikander, Amber Heard, Ben Whishaw

Um romance inspirado na vida das artistas dinamarquesas Lili Elbe e GerdaWegener. Lili foi a pioneira em operação de mudança de gênero.

Indicado a 4 Oscar, incluindo Melhor Ator para Eddie Redmayne e Melhor Atriz Coadjuvante para Alicia Vikander, o filme parte da história de um casal na Dinamarca dos anos 1920, baseado em fatos reais, onde Einar é o sujeito que aos poucos vai se descobrindo com a alma de outro gênero.

Os conflitos internos de Einar e os externos com a esposa surgem a cada momento. Soma-se a isso o preconceito e a falta de informação para pesquisar ou mesmo de exemplos para seguir e percebe-se as dificuldades enfrentadas pelo protagonista. No papel de Einar, que se vê cada vez mais como Lili, está Eddie Redmayne, mais uma vez transformado, em uma arrebatadora interpretação que sem dúvida é uma das mais merecedoras de ganhar o Oscar.

O filme mostra o caminho percorrido pelo protagonista para encontrar uma saída para seu conflito de gênero. Em meio às incertezas no âmbito pessoal e familiar, a história passa todo o sofrimento de Lili para conseguir alcançar a felicidade. E para isso, ela está disposta a enfrentar o que nunca até então alguém tinha enfrentado.

“A Garota Dinamarquesa” tem todas as qualidades de um bom filme, gerando tensão e reflexão para o espectador, com ótimas interpretações, sobretudo da dupla principal, e uma história real e comovente.

12 ANOS DE ESCRAVIDÃO

EUA-Reino Unido

De Steve McQueen

Com ChiwetelEjiofor, Michael K. Williams, Michael Fassbender, Paul Dano, Brad Pitt

A história de SolomonNorthup, violinista negro, porém livre, e que um dia é preso e vendido como escravo, se afastando de seus amigos e sua família.

A trama percorre doze anos na vida do protagonista, que já tinha se acostumado com o respeito e a liberdade, e passa a conviver com todo o horror da escravidão. O espectador passa a conhecer melhor como era a mentalidade da época e que mesmo um senhor de escravos simpático aos negros ainda assim continuava sendo um senhor de escravos.

O filme não economiza nas cenas de brutalidade e mostra um painel da sociedade em que ser negro, mesmo que livre, era uma condição muito frágil, na qual o jogo poderia virar a qualquer momento. A condução do roteiro, que passeia desde o dono de escravo amigável até o mais insano, se diferencia de outras produções do gênero, mostrando cenas mais autênticas, ocasionando um choque ao espectador de algo que já foi uma triste realidade.

“12 Anos de Escravidão” faturou o Oscar de Melhor Filme e ainda de quebra tem atuações brilhantes de ChiwetelEjiofor e Michael Fassbender. Baseado em fatos reais, o filme torna-se obrigatório para se conhecer uma parte da nossa história que infelizmente ainda tem consequências em nossa sociedade atual.

PRIDE

Reino Unido – França/2014

De Matthew Warchus

Com Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West, Joshua Hill, George MacKay

Um grupo de ativistas gays resolvem apoiar o Sindicato dos Mineiros durante uma histórica greve da categoria no verão de 1984.

Baseada em fatos reais, o filme britânico acaba por mostrar dois importantes eventos durante a década de 80 na Inglaterra, chefiada a duras mãos por Margareth Thatcher. E a interação entre esses dois grupos supostamente antagônicos dá o tom de comédia à história.

Capitaneada por um talentoso elenco, incluindo alguns medalhões do cinema inglês como Bill Nighy (O Exótico Hotel Marigold) e ImeldaStaunton (Harry Potter), o filme à medida que apresenta as situações engraçadas da união entre os ativistas gays e os grevistas mineiros de uma pequena cidade, vai mostrando que ambos têm uma missão parecida a cumprir: ter seus direitos reconhecidos pelo governo.

Os conflitos gerais acabam trazendo junto os dilemas individuais, tanto de um grupo quanto de outro. O espectador acompanha o garoto que viaja escondido da família juntamente com os amigos e vai descobrindo cada vez mais sua sexualidade, e por outro lado, vemos os sisudos mineiros se soltarem mais com a presença dos forasteiros em sua cidade.

“Pride”, indicada ao Globo de Ouro de melhor filme de Comédia, é um dos melhores filmes britânicos de 2014 e traz uma história engraçada e reflexiva de uma época em que as manifestações enfrentavam uma dura repressão do governo britânico.

