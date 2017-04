Idoso assassinado na zona rural de Córrego Novo

DA REDAÇÃO – O idoso João Reginaldo Sobrinho, 65 anos, foi assassinado na manhã desta terça-feira (18). O crime ocorreu no córrego Boa Sorte, zona rural de Córrego Novo.

A Polícia Militar foi acionada e uma equipe compareceu ao local, que está situado no km 48 da MG-759. A vítima foi encontrada morta, caída ao chão e próximo ao curral. A Perícia Técnica da Polícia Civil constatou que João Reginaldo foi alvejado cinco vezes, sendo que três tiros acertaram a região torácica e dois atingiram a face da vítima. Após o trabalho da perícia, o corpo foi entregue ao serviço funerário.

Os militares conversaram com um homem que trabalhava para João Reginaldo como caseiro. Ele contou que chegou às 6h30 à propriedade, onde há duas semana construía uma cerca. O caseiro estranhou o fato da porteira estar trancada. Em seguida, viu que João Reginaldo estava caído ao chão. Ele chamou por socorro, veio uma ambulância e um enfermeiro constatou que a vítima já estava morta.

Conforme os levantamentos, João Reginaldo foi morto no momento em que ordenhava vacas. Os militares constaram que o quarto do idoso foi todo revirado e, segundo a irmã da vítima, uma arma foi furtada.

De acordo com levantamentos feitos pela PM, João Reginaldo morava sozinho e emprestava dinheiro a juros. Também foi levantado que a vítima tinha atrito com um vizinho, 66, em virtude da divisa dos terrenos e que na quarta-feira (12) eles tiveram atrito verbal por causa da cerca que estava sendo construída. Uma pessoa ainda disse aos policiais que João Reginaldo tinha autorizado a Cemig a colocar um poste em sua propriedade, mas o vizinho teria impedido e esse fato causou outro atrito entre a vítima e o suspeito.

Em conversa com os militares, o vizinho admitiu os atritos, mas negou ser o autor do homicídio. Porém caiu em contradição, pois primeiramente disse que não ouviu os disparos, mesmo morando a poucos metros da casa de João Reginaldo, depois confirmou que ouviu cinco disparos. A respeito de uma suposta dívida, no valor de 2 mil reais, que teria com a vítima, o suspeito alegou que quem pegou dinheiro emprestado foi o seu filho, mas este empréstimo já teria sido pago.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos.