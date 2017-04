20 munições recolhidas no Vale do Sol

CARATINGA – A Polícia Militar apreendeu no final da tarde de ontem vinte munições e uma bucha de maconha na casa de um adolescente de 17 anos. A ocorrência foi registrada na Rua Juca Lopes, no bairro Vale do Sol.

Cabo Teixeira disse que estava realizando patrulhamento pelo Bairro Vale do Sol, quando recebeu denúncia anônima de que uma casa da Rua Juca Lopes estava sendo usada para guardar munições e drogas. Os militares estiveram na residência citada, onde a proprietária permitiu a entrada, sendo encontradas dentro do quarto de seu filho, 19 munições calibre 24, uma calibre 16 e uma bucha de maconha.

Os militares entraram em contato com o menor por telefone, que compareceu em sua residência e disse que comprou as munições em seu trabalho, porque possui curiosidade, mas não falou de quem.

O menor foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.