Tempra capota na BR-116, em Ubaporanga

UBAPORANGA – Um acidente foi registrado na manhã de ontem no km 518 da BR-116, em Ubaporanga. Um Fiat Tempra, placas de Inhapim, capotou e o veículo parou no meio da rodovia e com as rodas para cima. Duas pessoas ficaram feridas.

Emerson Mendes Barbosa, 27, e Wellington da Silva Araújo, 28, ambos bombeiros comunitários de Ubaporanga, eram os ocupantes do Fiat Tempra. Eles foram socorridos pelos bombeiros militares e encaminhados para Caratinga, onde receberam atendimento médico. Wellington, que estava ao volante, sofreu escoriações, já o passageiro Emerson Mendes teve fratura na mão esquerda.

A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e as causas do acidente estão sendo apuradas.