Quatro veículos se envolvem em acidente próximo ao de trevo de Piedade de Caratinga

CARATINGA – Na manhã de ontem, duas motocicletas, uma carreta e um carro se envolveram em um acidente no km 525 da BR-116, próximo ao trevo de acesso à cidade Piedade de Caratinga. Duas pessoas ficaram feridas.

A carreta, placas de Betim (MG), seguia sentido a Caratinga quando dois cachorros atravessavam a pista e o motorista freou. Os animais passaram para o outro lado e o motociclista Daniel Moreira, 21 anos, acabou caindo. Assim que a carreta freou, um carro que estava atrás se chocou contra ela e uma moto

que seguia no mesmo sentido também acabou batendo e o motociclista Adão Botelho Júnior, 23, foi socorrido pelos bombeiros militares com suspeita de fratura na clavícula. O outro motociclista teve ferimentos leves e também foi socorrido. Os motoristas da carreta e do carro nada sofreram.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. As causas estão em apuração.