PM apreende mais de quatro quilos de maconha em Vargem Alegre

Também foram recolhidas três porções de crack e um suspeito foi detido pelos militares

VARGEM ALEGRE – Uma ação desencadeada pela Polícia Militar na tarde de ontem resultou na apreensão de 42 tabletes de maconha e três porções de crack. A operação aconteceu na Rua Sebastião Machado Sobrinho, no bairro Cândido Ferreira, em Vargem Alegre. Um suspeito acabou detido pelos militares.

De acordo com a PM, várias denúncias apontavam Igor da Silva Mesquita, 22, como suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. Diante da situação, foi feito monitoramento. Quando a guarnição se aproximava da casa de Igor, ele tentou fugir, mas foi contido. Com o jovem foi encontrada certa quantidade de drogas. Os militares vasculharam o local e encontraram mais drogas, balança e 83 reais.

Durante a operação, feita em conjunto pelos militares de Vargem Alegre e Entre Folhas, mais de quatro quilo de entorpecentes foram apreendidos.

Igor, que já tem passagem por roubo, foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.