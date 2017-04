Inscrições para Meia Maratona de Caratinga se encerram na próxima sexta-feira (21)

DA REDAÇÃO – A Meia Maratona de Caratinga será realizada no dia 21 de maio, um domingo. A competição é organizada por Joaquim Xavier, que explica que a largada da prova será às 07h, na Praça da Estação e a chegada da prova será no mesmo local. “A prova contará com distâncias de 21 km, 10 km, 5 km e caminhada de 3 km”, informa o organizador.

A Meia Maratona de Caratinga tem preço único para inscrição, independente da modalidade o valor é de R$ 45 “visando captar recursos que subsidiem completamente o evento, pois ele não visa lucro”. As inscrições podem ser realizadas no boleto ou no cartão de crédito. “Poderão participar da corrida, atletas de ambos os sexos, regularmente inscritos de acordo com o regulamento oficial da prova”.

As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (21). Contato pelo telefone (33) 99191 4525 ou pelo https://sites.minhasinscricoes.com.br/meiamaratonadecaratinga.

A prova será disputada em percurso de asfalto para modalidade 10km, 5km e caminhada, já para a modalidade de 21 km, parte do percurso será em estrada de terra.

FINALIDADE

De acordo com o organizador, a Meia Maratona tem o objetivo de contribuir para a formação do cidadão crítico e participativo, por meio do esporte, além de “incentivar a prática esportiva, bem como proporcionar uma atividade de lazer, saúde, social e melhoria na qualidade de vida e contribuir para a divulgação da região e incluí-la no rol das cidades que realizam esse tipo de prova, atraindo turistas, visando a geração de receita e o desenvolvimento econômico e social”.

Cidades que já têm atletas inscritos na Meia Maratona de Caratinga: Itaperuna (RJ), Rio de Janeiro, Iúna (ES), Castelo (ES), Alegre (ES), Ibatiba (ES), Ecoporanga (ES), Manhuaçu, Governador Valadares, Vargem Alegre, Coronel Fabriciano, Timóteo, Ipatinga, Belo Horizonte, Nanuque, Ubaporanga, Manhumirim, Luisburgo, Muriaé, Juiz De Fora, Naque, Teixeira de Freitas (BA), Caratinga, Sobrália, Betim, Contagem, Santa Barbara do Leste e outras cidades da região.