Campeonato Regional de Base da LCD

Veja os primeiros resultados da competição

DA REDAÇÃO- A nova diretoria da Liga Caratinguense de Desportos (LCD), comandada por Marcelo Cruz (presidente) e Marina Pires (vice-presidente), tem um grande desafio pela frente: resgatar a história do esporte caratinguense. No futebol da cidade, já passaram vários atletas que se destacaram, dentre eles, Cezar, Nélio, Jones Carioca e Marcelo Alves. Agora, com nova gestão, a entidade pretende dar novos rumos ao futebol caratinguense, priorizando a base.

Segundo o presidente da LCD, Marcelo Cruz, a entidade quer atender da melhor forma a todas as equipes e dar destaque a base. “Nossa prioridade é o retorno imediato e reestruturação dos campeonatos de base, desde a categoria Sub-9 até a Sub-20, pois há muitos anos as gestões passadas esqueceram-se de priorizar a base e assim nossos talentos não se formaram. Hoje sentimos a falta de renovação do nosso futebol”, disse.

CAMPEONATO REGIONAL DE BASE

Como parte deste projeto, desde o dia 8 de abril acontece o Campeonato Regional de Base nas categorias Sub-11 com atletas nascidos em 2006/2007 e a categoria Sub-13 para atletas nascidos em 2004/2005, que conta com a participação de clubes tradicionais da cidade e região, como Leopardo da Vila de Santa Rita de Minas, o UAI de Inhapim, Associação Desportiva de Imbé de Minas (ADIM), Esporte Clube Caratinga, Esplanada Esporte Clube, Esporte Clube Santa Cruz e a equipe Despertando Talentos, de Ipanema. A competição está na terceira rodada.

“O diferencial é a implantação de uma nova forma de se fazer o futebol em nossa região, pois a base é o futuro de nosso futebol que há anos está numa fase ruim sem renovação, e somente os campeonatos de base têm a condição de fazer esta renovação”, explica Marcelo Cruz.

Marcelo Cruz relata que se surpreendeu com a aceitação dos clubes para este campeonato, pois a cada rodada “aumenta mais o público nos estádios e isso mostra a credibilidade da Liga e dos trabalhos feitos nos clubes”.

Para o presidente, o futebol amador vive enormes chances de acabar, caso os clubes não passem a ser além de times, mas empresas, e aprenderem a gerenciar custos e investirem em categorias de base para formação de atletas. “Muitos clubes vivem em dependência total das ligas e os diretores de clubes têm que

entender que a liga é apenas a gestora do futebol. A força de uma liga organizada são clubes organizados. Nossa diretoria trabalhará para aumentar a receita da entidade e isso nos dará sustentação para trabalhar com responsabilidade e equilíbrio fiscal. Para isso, a LCD criará caminhos alternativos para a organização do desporto, colocando em prática o projeto de ajuste fiscal, ou seja, não gastando mais além do que arrecada. Esperamos que este nosso trabalho que está apenas começando possa contribuir de forma positiva para melhoria do futebol”.

Marcelo Cruz agradece a Prefeitura de Caratinga, através do Departamento de Esportes, pelo apoio dado aos clubes para a disputa do Campeonato e faz um convite a todos que gostam de futebol, para que compareçam aos campos e conheçam de perto os futuros atletas do futebol.

Os jogos pela terceira rodada acontecem no sábado (22), em Caratinga e Imbé de Minas: no estádio Dr. Maninho se enfrentam Esporte Clube Caratinga x Esplanada; e em Imbé, a disputa é entre ADIM e Uai-Inhapim. Já no domingo (23), o jogo é no Estádio Coronel Galdino Pires, em Santa Rita de Minas, entre Leopardo da Vila x Esporte Clube Santa Cruz.

RESULTADOS

PRIMEIRA RODADA (8 de abril)

Em Inhapim- Estádio Dr. Guilhermino de Oliveira

Sub 11- UAI/Inhapim 3 x 2 Ipanemense

Sub 13- UAI/Inhapim 1 x 4 Ipanemense

Em Caratinga- Estádio do Carmo

Sub 11- Esplanada E.C 1 X 5 Leopardo Santa Rita

Sub 13- Esplanada E.C 0 x 12 Leopardo Santa Rita

Em Caratinga- Estádio Dr. Maninho

Sub 11- E.C. Caratinga 10 x 0 E.C. Santa Cruz

Sub 13- E.C. Caratinga 7 x 1 E.C. Santa Cruz

SEGUNDA RODADA (15 de abril)

Em Caratinga- Estádio Dr. Maninho

Pelo Grupo A

Estádio Cel. Galdino Pires

Sub-11

Leopardo da Vila 0 x 3 E.C Caratinga

Sub-13

Leopardo da Vila 2 x 1 E.C Caratinga

Estádio do Carmo

Sub-11

Esplanada E.C 2 X 0 E.C Santa Cruz

Sub-13

Esplanada E.C 2 x 3 E.C Santa Cruz

Grupo B

Em Ipanema

Sub-11

Despertando Talentos 4 x 1 ADIM – Imbé de Minas

Sub-13

Despertando Talentos 9 x 0 ADIM – Imbé de Minas