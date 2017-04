Santa Bárbara do Leste recebe o curso do ‘Cozinha Brasil’

Prefeitura também promove parcerias com as comunidades

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Teve início nesta segunda-feira (17) o Curso de Culinária Saudável do Programa Cozinha Brasil. Duas turmas participam, sendo uma no período da manhã e uma à tarde, totalizando 110 mulheres que estão interessadas em conhecer os segredos da boa alimentação. A Prefeitura de Santa Bárbara do Leste também promove parcerias levando benfeitorias para as comunidades.

COZINHA BRASIL

O curso chegou ao município através de uma parceria entre o Serviço Social da Indústria (SESI) e a Secretaria Municipal de Assistência Social. De acordo com a nutricionista responsável pelas aulas, Natalie Ferraresi, o objetivo é ensinar as mulheres como preparar pratos nutritivos, saborosos e saudáveis, sem utilizar óleo ou sal em excesso, que são característicos da culinária mineira.

A lavradora e dona de casa, Luciene Pereira, disse que vê no curso uma oportunidade de conseguir alcançar a verdadeira reeducação alimentar. Para ela, a alimentação saudável é a base para garantir a saúde de toda a família.

A secretária de Assistência Social, Valéria Viana, destacou que é a primeira vez que o município recebe a equipe do “Cozinha Brasil”. Para ela, a promoção do curso no município representa um ganho para a sociedade, pois os conhecimentos obtidos durante as aulas poderão beneficiar não apenas as 110 mulheres que participam, “mas sim as 110 famílias que elas representam”.

A prefeita Wilma Pereira (PP) garantiu às participantes que ainda serão promovidos diversos cursos no município e que a Prefeitura se compromete a buscar cada vez mais a profissionalização dos moradores.

PARCERIAS

Uma das prioridades da Prefeitura de Santa Bárbara do Leste é reforçar a parceria com as comunidades do município e isso tem sido motivo de grande orgulho para a administração. Nos últimos meses, moradores do Córrego Noite Grande e do Córrego Cachoeira Alegre firmaram parceria com a Secretaria Municipal de Obras para implantar o calçamento em alguns pontos importantes dessas comunidades.

De acordo com o morador Osvaldo Pereira de Oliveira, a população comprou brita, cimento, areia e forneceu mão de obra e a Prefeitura disponibilizou máquinas e pedras de calçamento para desenvolver os trabalhos. Para Osvaldo, o apoio da comunidade e o vínculo firmado com a Prefeitura é muito importante, “pois traz benefícios a todas as famílias que residem nos córregos”.

Jônatas Teixeira da Silva, também morador da região, disse que o calçamento trouxe grandes vantagens, pois facilitou a circulação de veículos – o que permite a locomoção de pessoas que precisam de atendimento médico, o transporte de estudantes, o escoamento de verduras, dentre outras coisas. Jônatas destacou que a comunidade era carente de apoio e a Prefeitura tem demonstrado abertura para promover benefícios aos moradores. O morador disse ainda que o trabalho em equipe é fundamental e que a comunidade está de parabéns por se unir à secretaria de obras, “pois todo aquele que se dedica a buscar o bem da comunidade está deixando uma herança positiva às crianças e jovens que residem no local”.