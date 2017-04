Dia Nacional de Conservação do Solo

Evento no Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga promoverá palestras sobre o assunto

DA REDAÇÃO– A educação ambiental unida às ações eficientes de gestão ambiental e mecanismos regulatórios são importantes componentes para que se atinja uma rede eficiente de políticas públicas para a proteção e conservação do meio ambiente. Com o objetivo de difundir conhecimento técnico em alusão ao Dia Nacional da Conservação do Solo, acontece um evento hoje, no auditório do Sindicato Patronal dos Produtores Rurais de Caratinga, situado à Rua Coronel Pedro Martins, 215.

O seminário terá a duração de duas horas, de 16h às 18h. A intenção é atingir o público formado por produtores rurais, alunos do curso de Engenharia Ambiental do Centro Universitário de Caratinga (Unec) e técnicos da área. A abertura da programação será feita por representantes do Departamento de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Caratinga.

Estão previstas as seguintes palestras: ‘Técnicas de Manejo e Conservação de Solo’, ministrada pelo engenheiro agrônomo Rodrigo Alves da Silveira, da Secretaria de Agricultura de Caratinga; ‘Projeto Nascentes Vivas’, ministrada pelo gerente de Competitividade Sustentável Fábio Carvalho, do Sicoob Credcooper; e ‘Uso racional de Fertilizantes’, ministrada por Heitor Rodrigues Ribeiro, supervisor técnico da Heringer.