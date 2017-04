Carreta tomba na Serra do Peão

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Mais um acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (18), no km 556 da BR-116, no trecho conhecido como “Serra do Peão”. Desta vez, uma carreta, placas de Leopoldina (MG), carregada com matéria prima usada na fabricação de pneus, tombou no local.

O veículo de carga era conduzido por Jander Paulo Dornelas, de 35 anos. Ele seguia de São Paulo com destino a Feira de Santana, na Bahia, e chovia na hora do acidente.

Os bombeiros Anjos de Resgate, de Santa Bárbara do Leste, estiveram no local, mas o condutor sofreu apenas escoriações. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada, sinalizou a pista, e realizou os levantamentos e procedimentos de praxe.

Segundo Jander, a carreta tombou em uma curva, assim que ele deu passagem a outro veículo que fazia uma ultrapassagem.

Informações: Rádio Cidade