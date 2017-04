Suspeito de tráfico é detido no Nossa Senhora Aparecida

CARATINGA – Fabrício Firmino dos Santos, 27 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (17) acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. A prisão aconteceu na Rua Professora Mariana Azevedo Leitão, bairro Nossa Senhora Aparecida. Durante a operação, os policiais apreenderam buchas de maconha e tablete da mesma droga, três cápsulas contendo cocaína e uma sacola com ácido bórico.

Durante operação realizada no bairro Nossa Senhora Aparecida, os militares receberam a informação relatando que Frederico estaria traficando drogas nas proximidades de um campo de futebol. Segundo a denúncia, o suspeito fazia contato com várias pessoas, depois ia até uma casa abandonada, pegava droga e entrega aos seus contatos. Como Fabrício já é conhecido do meio policial, os militares foram averiguar a denúncia e encontraram o rapaz em frente a tal casa. Ele foi submetido a busca pessoal, mas nada de ilícito foi encontrado. Então, os militares entraram no imóvel abandonado e encontraram um tablete de maconha dentro da caixa de correio. Atrás do muro, em um canteiro de plantas, foram encontradas três buchas de maconha, três cápsulas com cocaína e uma sacola contendo ácido bórico, os

policiais também apreenderam uma pedra bruta de substancia de crack, que estava enterrada em um local remexido no quintal da residência. Na frente da casa, embaixo do telhado, os policiais recolheram uma bucha de maconha.

O suspeito foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil.