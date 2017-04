Homem confessa ter matado lavrador em Inhapim

CARATINGA – Isaac Pereira Gomes, 27 anos, preso pela Polícia Militar na tarde desta última segunda-feira (17) suspeito de matar José Carlos Ramos, 46, no último domingo (16), no córrego da Bananeira, zona rural de Inhapim, negou a autoria no momento da prisão, mas ao ser ouvido pela Polícia Civil, acabou confessando.

Isaac contou à PC que já foi à propriedade de José Carlos com intuito de matá-lo, levando uma garrucha 38 com duas munições.

Durante seu depoimento Isaac contou que chamou José Carlos para lhe mostrar uns animais que ficam em um pasto próximo de sua casa e chegando lá, efetuou um tiro à queima-roupa na cabeça da vítima e depois que ele caiu no chão, efetuou outro no mesmo local e depois fugiu em sua moto.

MOTIVO DO CRIME

Isaac disse que há quatro meses, aproximadamente, estava numa festa no Córrego Jerusalém, quando foi agredido por José Carlos, junto de outros dois rapazes que não se lembra quem são. Isaac, então, começou a investigar quem era José Carlos e outras duas vezes esteve em sua casa para matá-lo, só não conseguindo porque a vítima não aceitou sair para ver os animais, pois estava escuro. Desta vez, Isaac foi à tarde e conseguiu seu intento e afirmou ter jogado a garrucha em um matagal. Sobre a espingarda calibre 12 apreendida pela PM, Isaac disse não ser sua.