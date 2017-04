Acusado de matar rapaz em Imbé de Minas se entrega à polícia

CARATINGA – Kaíque Oliveira Silveira, 19 anos, se apresentou ontem pela manhã na delegacia de Polícia Civil, em Caratinga, junto de seu pai e do advogado Alexsandro Vítor de Almeida, onde confessou ter matado Elenilson Alves da Silva Elói, 24, no último sábado (15). O crime aconteceu na zona rural de Imbé de Minas.

De acordo com o advogado Alexsandro, “havia uma situação insuportável que tanto Káique, quanto o pai e familiares haviam sido ameaçados por Elenilson”.

Ainda segundo o advogado, no dia do desfecho fatal, a vítima partiu para agredir Kaíque querendo saber onde estava seu pai, dizendo que mataria alguém de sua família e estava de porte de uma faca. “Nessa condição, uma situação de pavor, ele (Kaíque) desferiu quantos tiros se bastassem para se sentir fora de perigo”.

Pelo fato de Kaíque ter se apresentado e ter entregue a arma do crime, aguardará a conclusão do inquérito em liberdade.

O CRIME

Elenilson Alves da Silva Elói, 24 anos, foi morto a tiros na tarde do sábado (15). O crime aconteceu no córrego dos Manducas, zona rural de Imbé de Minas.

A PM fez levantamentos e segundo testemunha, uma moto Honda chegou e o piloto, sem descer do veículo, atirou três vezes contra Elenilson e os tiros acertaram a cabeça e o rosto da vítima. Conforme a testemunha, após o crime o autor fugiu sentido ao distrito de São José do Batatal, zona rural de Ubaporanga.

A PM iniciou os levantamentos e recebeu informações de que o autor seria Kaíque Oliveira Silveira, pois horas antes ele e o seu pai estiveram em um bar e houve um desentendimento com Elenilson. De acordo com os levantamentos, testemunhas disseram que o pai de Kaíque chegou a colocar um revólver em cima do balcão.