Antena vence torneio de futebol na Comunidade Santa Isabel

Torneio teve apoio da Prefeitura de Caratinga

CARATINGA – Foi realizada neste domingo (17), a final de mais um torneio de futebol da Comunidade Santa Isabel, no Bairro Santa Cruz. Antena Futebol Clube e Santa Isabel Futebol fizeram uma partida bastante movimentada. A equipe vestida de azul e branca chegou a abrir boa vantagem e terminou o primeiro tempo vencendo o time de verde e amarelo por 3 a 1. Na segunda etapa, o conjunto com as cores da Seleção Brasileira reagiu e buscou o empate em 3 a 3. A decisão foi para as cobranças de pênalti. Todos os jogadores de linha acertaram o alvo, ficando para os goleiros a responsabilidade de empurrar a bola para o fundo das redes e em seguida defender. Primeiro, o goleiro do Santa Isabel

Futebol Clube defendeu a cobrança do rival de posição. Mas na hora de confirmar o título jogou a bola para longe do gol. A final do torneio só foi decidida em mais duas rodadas de cobranças de pênalti. O time do Antena Futebol Clube conquistou a taça. O torneio foi uma homenagem ao jovem Cleiton Damásio Coelho, que morreu em um acidente.

A competição foi coordenada pelo desportista Eduardo Batista Ferreira. A Prefeitura de Caratinga apoiou a realização do torneio, cedendo medalhas e troféus. O superintendente de Esportes e Cultura do Município, Clayton da Rocha, entregou o troféu ao capitão do Antena Futebol Clube. Ele disse que o desejo da Prefeitura é apoiar os eventos esportivos que forem realizados na cidade. Clayton também parabenizou os times participantes e ressaltou que os jogos foram bem disputados e sem nenhum ato de indisciplina.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga