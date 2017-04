Vacinação contra influenza começa hoje em Caratinga

CARATINGA- O Ministério da Saúde, por meio da coordenação-geral do Programa Nacional de Imunizações (CGPNI), do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis e da Secretaria de Vigilância em Saúde, lança a 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza. Em Caratinga a campanha tem início hoje e vai até o dia 26 de maio.

O coordenador de imunização, Bruno Albano explicou que a Superintendência Regional de Saúde só disponibilizaria ontem a primeira cota de vacinas para a campanha. Com o trabalho de logística de distribuição das vacinas para as unidades, as vacinas estão disponíveis a partir de hoje. “Gostaríamos de convidar e convocar a população para a campanha nacional de vacinação. Frisamos que até o dia 20 de abril a vacinação é exclusivamente para profissionais da saúde e as unidades estarão percorrendo as suas áreas em busca dos pacientes acamados, que são o grupo prioritário de vacinação. A partir do dia

24 a campanha segue seu fluxo normal até o dia 26 de maio e todos podem procurar as unidades”.

No dia D, que acontecerá no dia 13 de maio, todas as unidades estarão em funcionamento de 8h às 17h. A meta é vacinar 90% do grupo prioritário de vacinação. Integram o público-alvo da campanha, pessoas a partir de 60 anos, crianças de seis meses a menores de cinco anos (quatro anos, 11 meses e 29 dias), trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes, puérperas (até 45 dias após o parto), pessoas privadas de liberdade – o que inclui adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medidas socioeducativas – e os funcionários do sistema prisional.

Os portadores de doenças crônicas não transmissíveis, que inclui pessoas com deficiências específicas, também devem se vacinar. Para esse grupo não há meta específica de vacinação. Este público deve apresentar prescrição médica no ato da vacinação. Pacientes cadastrados em programas de controle das doenças crônicas do Sistema Único de Saúde (SUS) deverão se dirigir aos postos em que estão registrados para receberem a vacina, sem a necessidade de prescrição médica.

Uma novidade para este ano é que o Ministério da Saúde incluiu os professores na lista de vacinação. No entanto, o coordenador afirma que é necessário um pouco de paciência por parte destes profissionais. “Vou pedir calma a esse público, porque eles relacionaram apenas professores. Então, nós do município já fizemos contato com as organizações pertinentes, que é a Superintendência Regional de Ensino, a Secretaria de Saúde e o Sindicato das Escolas Particulares para relacionar os professores e os demais funcionários das escolas, porque esse público que não é professor com certeza vai procurar a vacinação e a gente ainda não tem autorização e dose suficiente para atendê-los. Pedimos esse levantamento, porque no segundo momento, depois que passar o fluxo maior de vacinados, se tivermos autorização, estaremos vacinando”.

Bruno também ressalta que a população pode ter calma e procurar aos poucos os postos de saúde. “Na primeira semana geralmente tem um fluxo muito grande nas unidades, filas e depois o público desaparece. Temos que ficar fazendo busca ativa e vacina costuma até passar o ano e ainda temos estoque. Pedimos à população que tenha calma, não estamos passando por uma situação igual a febre amarela”.