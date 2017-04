Dois carros colidem na BR-116 e teste comprova que um dos motoristas estava embriagado

UBAPORANGA – Por volta das 19h40 de sábado (15), foi registrada uma colisão na BR-116, trecho que corta o município de Ubaporanga. O acidente envolveu um caminhão, placas de Linhares (ES), e um carro funerário Fiat Doblò, placas de Caratinga. Não houve feridos, apenas danos materiais, mas testes comprovaram que um dos motoristas estava embriagado.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local do acidente e ouviu os motoristas. Walace Souza Nunes, 33, era quem dirigia o caminhão. Ele contou que viajava para Governador Valadares quando o Fiat Doblò veio em sentido contrário e entrou na contramão. Walace relatou que tentou evitar a colisão, mas não foi possível. Ele foi submetido ao teste do etilômetro e o resultado deu negativo. Já Denilson Rodrigues

de Oliveira, 47, motorista do Fiat Doblò, teve resultado positivo, sendo constatado 1.36mg/l (miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões). Em virtude do resultado, Denilson foi conduzido para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga.

Os bombeiros militares e os bombeiros comunitários estiveram no local, porém os motoristas não se feriram.

A respeito do acidente, o Grupo Uni e Paz emitiu o seguinte comunicado:

“O Grupo Uni e Paz informa que o Sr. Denilson Rodrigues não trabalha para o Plano Assistencial Uni e Paz. O mesmo é prestador de serviço do ramo funerário e trabalho para a funerária LM Batista (Funerária Nossa Senhora das Graças).

Esta funerária não pertence às empresas do Grupo Uni e Paz, alguns serviços são terceirizados para a mesma, o que justifica a plotagem do veículo. Nós do Grupo Uni e Paz agradecemos a preocupação e mantemos o compromisso de prestar sempre um serviço de qualidade com segurança e confiabilidade aos nossos associados”.