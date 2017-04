PM recolhe grande quantidade de droga no Nossa Senhora Aparecida

CARATINGA – Na manhã deste domingo (16), a Polícia Militar recolheu grande quantidade de drogas na Rua Sebastião Maria de Jesus, no bairro Nossa Senhora Aparecida. André Aparecido de Oliveira Santos, 21 anos, acabou preso suspeito de ligação com o tráfico de drogas.

A PM recebeu denúncia anônima relatando que André Aparecido estaria traficando drogas. O jovem, que já é conhecido do meio policial, passou a ser monitorado. Então neste domingo, os militares viram quando ele pulava o muro de uma casa abandonada, situada na Rua Sebastiana Maria de Jesus, e fazia contato com possíveis usuários de drogas. Após verem o jovem repetindo essa ação, os militares fizeram a abordagem, tendo encontrado com André a quantia de R$ 362 e um celular.

O suspeito foi detido e os policiais pularam o muro da casa abandonada. Entre os escombros, os militares encontraram uma sacola contendo cocaína, 106 cápsulas com a mesma droga e 41 buchas de maconha.

O suspeito foi detido e levado para Delegacia de Polícia Civil.