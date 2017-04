Jovem é morto no córrego dos Manducas

DA REDAÇÃO – Um homicídio foi registrado na tarde de sábado (15) no córrego dos Manducas, zona rural de Imbé de Minas. Elenilson Alves da Silva Elói, 24 anos, foi morto a tiros. A Polícia Militar já identificou um suspeito, Kaíque Oliveira Silveira, 19. A motivação do crime pode estar relacionada a uma vingança.

A PM foi informada que Elenilson deu entrada no Pronto Atendimento Microrregional (PAM) em Caratinga já sem vida e que o crime ocorreu no córrego dos Manducas. Uma guarnição foi até o local e conversou com o dono de um bar. Ele relatou que a vítima estava em seu comércio e sentada num banco, próximo a porta. Segundo a testemunha, uma moto Honda chegou e o piloto, sem descer do veículo, atirou três vezes contra Elenilson e os tiros acertaram a cabeça e o rosto da vítima. Conforme a testemunha, após o crime o autor fugiu sentido ao distrito de São José do Batatal, zona rural de Ubaporanga.

LEVANTAMENTOS

A PM iniciou os levantamentos e recebeu informações de que o autor seria Kaíque Oliveira Silveira, pois horas antes ele e o seu pai estavam em um bar e houve um desentendimento com Elenilson. De acordo com os levantamentos, testemunhas disseram que o pai de Kaíque chegou a colocar um revólver em cima do balcão como forma de ameaça.

Durante rastreamento, a PM localizou a moto usada no crime, uma Honda Titan. O veículo foi encontrado na casa do tio do suspeito. O pai de Kaíque também estava no local e demais familiares participavam de uma festa. Segundo a PM, tanto tio quanto o pai do suspeito disseram que Kaíque foi quem efetuou os disparos, mas ele não se encontrava naquele local e iria se apresentar a polícia posteriormente. Eles não disseram qual seria a motivação do crime. Porém, durante as diligências, os policiais foram avisados que o crime poderia ter sido motivado por vingança, pois há alguns anos Elenilson teria participação na morte de um tio de Kaíque.

A moto usada por Kaíque foi apreendida e levada ao pátio credenciado. A Perícia Técnica da Polícia Civil esteve no local e apreendeu um projétil, aparentemente, calibre 38.

O suspeito não tinha sido detido até o final dessa edição.