A VIDA VEM DA VIDA

De usuário de drogas a missionário. Peruano Américo José conta sua história e como a fé restaurou sua vida



DA REDAÇÃO – Usuário de drogas por mais de nove anos e passando por várias clínicas de recuperação sem ter nenhum resultado positivo, ninguém mais via esperança nele, e todas as pessoas que o cercavam começaram a falar que ele não tinha mais jeito, que nunca iria conseguir abandonar o vício das drogas. O peruano Américo Jose Monge Oviedo, 36 anos se encontrava nessa situação até conhecer um centro de recuperação cristão, onde além de tratamento para se livrar do vício das drogas teve acesso ao evangelho, o qual segundo ele, o levou a encontrar o verdadeiro amor de Cristo que o livrou de todos os vícios, restaurou sua vida e o fez se tornar um missionário.

O CHAMADO

Após se converter ao evangelho, Américo começou a trabalhar na igreja com todo vigor, usando seus dons e talentos para ajudar outras pessoas e levar o evangelho. No decorrer de sua caminhada teve certeza de que era isso que queria para toda vida, e começou a dedicar ainda mais até se tornar um missionário. “Quando comecei a servir em diferentes áreas e ministérios, tive a certeza que isso era para toda minha vida. Deus nos diz que todos temos que ir e fazer discípulos”, afirma o missionário demonstrando grande contentamento por ter dedicado sua vida ao trabalho missionário.

Como missionário, Américo já esteve no México, Nicarágua, El Salvador e Brasil. Atualmente reside em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde é pastor responsável de uma pequena Igreja Batista. Casado com Talitha de Souza Campos Monge, 28 anos, Américo irá ficar em Coronel Fabriciano até junho para aguardar a recuperação de sua esposa que acabou de ter um filho.

BOLÍVIA

“Quando levo as crianças para a igreja, elas abraçam minhas pernas e não querem mais soltar, não querem voltar para suas casas, porque os pais bebem e batem neles”, disse o missionário durante palestra ministrada na 3° Igreja Batista em Caratinga.

Segundo ele, as crianças vivem a base de pão e banana durante toda a semana e só fazem uma refeição digna nos finais de semana oferecida pela igreja. As crianças são levadas até a igreja no próprio carro do missionário, um fusca que faz cerca de 4 viagens levando de 7 a 10 crianças.

Na Bolívia, o narcotráfico e a prostituição infantil tem crescido muito. “Estava orientando um rapaz e ele não queria se internar, depois de um tempo, foi morto com seis facadas nas costas”, recorda o missionário.

A igreja da Bolívia tem aproximadamente 100 membros, sendo a maioria jovens, e é amparada pela convenções Batista brasileira e boliviana. Alguns universitários, estudantes de medicina, se ofereceram para serem líderes no ministério e ajudar com o que podem no trabalho feito pelo missionário, que tem plantado outras igrejas em bairros de difícil acesso, onde tem muito tráfico e violência.

RADICAL BOLÍVIA

Um projeto criado pelo missionário que tem impactado vidas de muitas pessoas inclusive jovens. Esse projeto adota várias estratégias de evangelização tendo o esporte como a principal delas. Jiu-jitsu, Muay Thai, Taekwondo, danças, além de desenvolverem também grupos pequenos de estudo bíblico nas casas e nas universidades.

DIFICULDADES …

Assim como todo o projeto, Radical Bolívia não é diferente, precisa de recursos financeiros. “Uma das maiores dificuldades é não ter condição financeiras para alcançar mais pessoas com estratégias já colocadas e união dos irmãos cristãos para poder incrementar o reino de Deus”, ressalta o missionário.

Atualmente, a igreja precisa de uma van para transportar as crianças, cadeiras, tatame, alimentos não perecíveis e um espaço maior para realização das atividades esportivas oferecidas pelo igreja, cultos e estudos bíblicos. Quem quiser contribuir, pode fazer depósitos na conta corrente 13979-3, agência 4625 (Banco do Brasil). A conta está em nome de Talitha de Souza.