Acadêmicos dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Doctum visitam a fábrica da FIAT, CRA E CRC

DA REDAÇÃO – Os acadêmicos do 1º período do curso de Administração e Ciências Contábeis da Rede de Ensino Doctum, estiveram em visita Técnica da Fábrica da Fiat e nos Conselhos Regionais de Administração (CRA) e Conselho Regional de Ciências Contábeis (CRC), localizados em Belo Horizonte (MG) como parte do “Experiência Doctum”. O projeto visa valorizar as visitas técnicas como extensão importante do aprendizado acadêmico.

A visita foi coordenada pelos professores Carlos Bitencourt e Sílvia Martins, coordenadores dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, respectivamente. A atividade teve como objetivo fortalecer a relação extraclasse e proporcionar conhecimento dos órgãos responsáveis por suas profissões, além de avaliar na prática os processos administrativos, organizacionais e estruturais de uma grande empresa como a Fiat Automóveis.

Dentro deste processo foram apresentadas todas as ações e perspectivas da fábrica Fiat desde o recebimento de insumos à produção de veículos, bem como os processos de pintura até a pista de testes da montadora. Já nos conselhos CRAMG E CRCMG foram apresentadas palestras institucionais e os principais pontos de ação de cada um que contou com a participação do presidente do CRAMG, o administrador Antônio Eustáquio Barbosa.

O coordenador do curso de Administração, professor Carlos Bitencourt, relata o passo a passo das visitas, que envolvem o conhecimento como mecanismo de formação intelectual. “Aos alunos do primeiro período dos cursos das gerenciais da Doctum de Caratinga foi possível mostrar de perto todo o processo de produção na FIAT Automóveis. Eles puderam acompanhar também a supervisão de sistemas das operações mecânicas, conhecer os processos de fabricação, o funcionamento, as características e a manutenção das máquinas, além de todos os controles administrativos da produção. Nos Conselhos de Administração e Contábeis, os acadêmicos receberam informações fundamentais de suas futuras carreiras, os meios de atuação no mercado, gerando assim uma visão ampla e sistêmica em busca de seus objetivos futuros”.