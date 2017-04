Projeto ‘centenários’ da FUNEC entra no terceiro ano e traz novidades

Além de prestar homenagens e realizar um evento especial, como já ocorre há três anos, centenários recebem atenção especial e tratamento de saúde multiprofissional

CARATINGA – Através do projeto ‘Centenários: o segredo da longevidade’, desenvolvido pela Fundação Educacional de Caratinga- FUNEC com o intuito de valorizar a longevidade e festejar a vida, o evento que reuniu mais de 30 centenários, tem feito a diferença na vida dos homenageados. Uma pesquisa criteriosa para se identificar e localizar o máximo possível de pessoas com idade de 100 anos ou mais, residentes em toda a região, vem sendo mantida atualizada, já tendo catalogadas 32 pessoas com mais de 100 anos para participaram do projeto, que a cada ano se aperfeiçoa.

A FUNEC tem prestado essas homenagens anualmente aos centenários e, pelo

terceiro ano consecutivo, vem desenvolvendo uma série de ações voltadas para este grupo especial. A instituição entende também que é uma forma de manter viva a história destas pessoas que viram e viveram as transformações na sociedade, e também homenageá-las pelo que fizeram ao longo da vida em benefício da comunidade.

Além de prestar homenagens aos idosos, e realizar o magnífico evento festivo no Centro de Convenções Dário Grossi, Unidade I da Instituição, no último ano, os centenários receberam o Cartão Desconto Casu – Edição Especial Centenários, garantindo atendimento especial e gratuito na área de saúde na unidade Hospitalar do Casu, no Bairro das Graças.

Dona Bárbara Mello da República, de 103, por exemplo, é moradora da Rua Inácio Tomé, em Caratinga, e foi uma das centenárias homenageadas pelo projeto. Ela foi atendida, medicada e se encontra em observação no CASU. Seu filho, Osvaldo Martins da República, de 69 anos, que há poucos dias teve seu pai Torgamindo Martins, de 106 anos, também atendido no local pelo mesmo projeto, não poupou elogios. “Aqui está parecendo um hotel 5 estrelas. Não há como ser melhor. Fomos muito bem recebidos. Já fizeram para o meu pai, e agora estão fazendo para a minha mãe. Ela está muito satisfeita com o tratamento. Querendo Deus ela sairá daqui bem, igual o meu pai saiu. Meu pai vai fazer 107 anos e minha mãe 103. Muito bom! Estão todos de parabéns! É 100%! Não tem lugar melhor. Ótima estrutura. É 100%. Caratinga estava merecendo uma coisa dessas.”

Dona Bárbara está sendo acompanhada pela médica Jeciane Nathalli Leal de Sá, clínica geral. A médica Jeciane está atendendo a paciente especial com todo o cuidado, sem deixar de dar a atenção necessária. “A paciente chegou aqui com dificuldade em se alimentar, prostrada, verbalizando com dificuldade. Logo foi abordada com medicação, solicitados exames para se verificar se não há nenhum quadro infeccioso. Com a própria medicação já houve uma melhora. O estado geral dela é bem melhor. Está mais ativa e já fala até em ir embora. Mas mesmo assim a gente ainda vai esperar os exames para liberar ele com mais tranquilidade.”

Suellen Cristina Aredes Goulart, do Setor de Convênios do CASU, vibra com o projeto. “Sabemos que atendimentos de pacientes da terceira idade são mais

criteriosos, às vezes complexos, exigem um atendimento multiprofissional. E é isso que está sendo feito com a dona Bárbara, e que foi feito com o seu esposo, Senhor Torgamindo, que também esteve aqui no CASU. É com muita alegria que recebemos esses centenários, sem custo nenhum e oferecendo atendimento de qualidade.”

Caso você conheça alguma pessoa com idade centenária, ou tenha algum parente que alcançou ou ultrapassou a marca dos 100 anos, favor manter contato com a nossa equipe pelo e-mail: reitoria@funec.br ou telefone: (33) 3322-7900 ramal 7909 para que seja acertada a sua participação no Encontro Centenários: O Segredo da Longevidade, promovido pela Fundação Educacional de Caratinga, e que acontecerá em outubro deste ano.