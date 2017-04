Morre frei Chiquinho

DA REDAÇÃO – O corpo do sacramentino Francisco Alves Barbosa, 84 anos, conhecido como ‘frei Chiquinho’, foi encontrado na manhã de ontem. Ele morava na residência dos religiosos Sacramentinos, anexa ao Santuário de Adoração, no Bairro Santa Zita.

A Polícia Militar foi acionada por uma testemunha. Ela relatou que ao verificar o paradeiro de frei Chiquinho, encontrou o corpo caído em quarto e já sem vida. Segundo informações de outros funcionários do Santuário, frei Chiquinho tinha o costume de fazer café pela manhã, bem cedo, e quando constataram que a cozinha estava intacta, foram procurá-lo em seu quarto. Uma das pessoas ouvidas disse que frei Chiquinho tinha sérios problemas de coração e fazia uso de remédios controlados.

O corpo de Frei Chiquinho foi velado no Santuário, onde houve missa. Ele seria trasladado para a cidade do Rio de Janeiro, onde aconteceria o sepultamento no dia de hoje.

Frei Chiquinho era natural do interior do Ceará, residiu no estado do Rio de Janeiro, São Paulo e atualmente morava em Caratinga. Há mais de trinta anos o frei exercia a função de religioso sacramentino e também prestava serviços para a congregação do Santuário, em Caratinga.

Nota de pesar emitida pela Paróquia do Santuário:

“Nosso querido e eterno “Frei Chiquinho” fez a sua páscoa definitiva para o abraço eucarístico do Pai! Descansa em paz meu irmão! Certamente estarás junto dos santos e dos anjos registrando muitíssimas fotografias de santidade!”

Nota de pesar emitida por dom Emanuel Messias, bispo diocesano

“Nesta semana que revivemos a paixão, morte e ressurreição do Senhor somos surpreendidos pela antecipação da Páscoa de nosso querido frei Chiquinho. Amante zeloso da vida religiosa, dedicada arduamente à congregação dos Sacramentinos do Santíssimo Sacramento, por querer da providência divina, veio viver seus últimos dias em nossa diocese. Agradecemos ao Deus de misericórdia por sua vida e sua vocação e manifestamos nossa sincera solidariedade aos nossos irmãos, padres e leigos, da paróquia do Coração Eucarístico de Jesus, Santuário de Caratinga, assim como à toda a Comunidade Sacramentina. Confiantes na ressurreição dos que creem, participamos da certeira alegria de frei Chiquinho, que junto de seu patrono, São Pedro Julião Eymard, contempla a face de Deus”.